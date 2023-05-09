https://sputniknews.com.tr/20230509/solt-tur-trabzon-soci-feribot-seferleri-ertelendi-1070857075.html

Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendi

Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendi

Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon ve Rusya’nın Soçi şehri arasında 11 Mayıs’ta başlatılması planlanan ilk feribot seferinin sigorta sorunu... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T19:21+0300

2023-05-09T19:21+0300

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soçi

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feribot

rusya

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RIA Novosti haber ajansına açıklama yapan Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendiğini bildirdi. Şolt “Feribot sigortasıyla ilgili sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.Soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Şolt, “Türkiye’deki seçimlerin ardından feribot seferlerini başlatmayı planlıyoruz” diye ekledi.Daha önce Trabzon-Soçi hattında sadece bir feribotun çalışacağını ve yolculuğun 8 saat süreceği bildirilmişti. Feribot, Trabzon’dan Pazartesi ve Perşembe günleri, Soçi’den de Salı ve Cuma günleri çıkacak. Feribotun yolcuların yanı sıra, otobüs ve minibüsleri de taşıyacağı belirtilmişti.

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soçi, trabzon, feribot, rusya