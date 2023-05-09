https://sputniknews.com.tr/20230509/solt-tur-trabzon-soci-feribot-seferleri-ertelendi-1070857075.html
Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendi
Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendi
Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon ve Rusya’nın Soçi şehri arasında 11 Mayıs’ta başlatılması planlanan ilk feribot seferinin sigorta sorunu... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T19:21+0300
2023-05-09T19:21+0300
2023-05-09T19:22+0300
dünya
soçi
trabzon
feribot
rusya
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RIA Novosti haber ajansına açıklama yapan Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendiğini bildirdi. Şolt “Feribot sigortasıyla ilgili sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.Soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Şolt, “Türkiye’deki seçimlerin ardından feribot seferlerini başlatmayı planlıyoruz” diye ekledi.Daha önce Trabzon-Soçi hattında sadece bir feribotun çalışacağını ve yolculuğun 8 saat süreceği bildirilmişti. Feribot, Trabzon’dan Pazartesi ve Perşembe günleri, Soçi’den de Salı ve Cuma günleri çıkacak. Feribotun yolcuların yanı sıra, otobüs ve minibüsleri de taşıyacağı belirtilmişti.
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soçi, trabzon, feribot, rusya
soçi, trabzon, feribot, rusya
Şolt Tur: Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendi
19:21 09.05.2023 (güncellendi: 19:22 09.05.2023) Abone ol
Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon ve Rusya’nın Soçi şehri arasında 11 Mayıs’ta başlatılması planlanan ilk feribot seferinin sigorta sorunu nedeniyle Mayıs sonuna ertelendiğini belirtti.
RIA Novosti haber ajansına açıklama yapan Şolt Tur turizm ajansının sahibi Fatoş Şolt, Trabzon-Soçi feribot seferleri ertelendiğini bildirdi. Şolt “Feribot sigortasıyla ilgili sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.
Soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Şolt, “Türkiye’deki seçimlerin ardından feribot seferlerini başlatmayı planlıyoruz” diye ekledi.
Daha önce Trabzon-Soçi hattında sadece bir feribotun çalışacağını ve yolculuğun 8 saat süreceği bildirilmişti. Feribot, Trabzon’dan Pazartesi ve Perşembe günleri, Soçi’den de Salı ve Cuma günleri çıkacak. Feribotun yolcuların yanı sıra, otobüs ve minibüsleri de taşıyacağı belirtilmişti.