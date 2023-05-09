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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/sinan-ogan-bize-yonelik-de-bir-takim-provokasyonlar-hazirlandigini-duyuyoruz-1070857929.html
Sinan Oğan: Bize yönelik de bir takım provokasyonlar hazırlandığını duyuyoruz
Sinan Oğan: Bize yönelik de bir takım provokasyonlar hazırlandığını duyuyoruz
Adıyaman'da konuşan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, kendilerine yönelik bir takım provokasyonlar hazırlandığını söyleyerek, "Farklı duyumlarımız var... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
ata ittifakı
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adıyaman
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil işletmesini, çadır ve konteyner kenti ziyaret etti.Ardından kentteki TV kanalına canlı yayında konuk olan Oğan, beraberindekilerle birlikte Gölbaşı Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.Oğan, çadır kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası organize sanayide üretimin devam ettiğini söyledi.Deprem bölgelerinde siyaset yapmayacaklarını ifade eden Oğan, "Biz Adıyaman başta olmak üzere hiçbir deprem bölgesinde siyaset yapmayacağız. Depremin ilk günlerinde Adıyaman'a gelememiştim. Diğer illeri ziyaret etmiştim. Bugün de Adıyaman'a gelip yerinde inceleme fırsatı bulmak istedim. Hem de depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi, taziyelerimi iletmek istedim" diye konuştu.Milletvekilliği döneminde verdiği önergeden bahseden Oğan, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde deprem yönetmeliklerine uyan çalışmalar yapacaklarını aktaran Oğan, şunları kaydetti:'Seçim demokratik bir haktır ve demokratik bir süreçte yürütülmelidir'Oğan, seçimlerin kardeşlik içerisinde yürütülmesini istediklerini ifade etti.Bu kapsamda çok sorumlu bir dil kullandıklarını aktaran Oğan, "İlk günden beri Türkiye'de bu seçimi kardeşlik içerisinde yürütelim diye ciddi bir çaba, ciddi bir gayret içerisindeyiz. Hep şunu söylüyoruz, biz cenge gitmiyoruz, savaşa girmiyoruz. Biz seçime gidiyoruz seçim demokratik bir haktır ve demokratik bir süreç içinde yürütülmelidir" dedi.Kendilerine yönelik bir takım provokasyonlar hazırlandığını öne süren Oğan, şunları kaydetti:
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sinan oğan, ata ittifakı, türkiye, adıyaman, seçim
sinan oğan, ata ittifakı, türkiye, adıyaman, seçim

Sinan Oğan: Bize yönelik de bir takım provokasyonlar hazırlandığını duyuyoruz

20:07 09.05.2023 (güncellendi: 21:00 09.05.2023)
© İHA / SADIK CANGEL-Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© İHA / SADIK CANGEL-
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Adıyaman'da konuşan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, kendilerine yönelik bir takım provokasyonlar hazırlandığını söyleyerek, "Farklı duyumlarımız var arkadaşlar. Bu seçimlerin son gününe doğru bize yönelik de bir takım provokasyonlar hazırlandığını duyuyoruz. Buradan uyarıyorum diyorum ki Türkiye'yi kimse karıştırmaya el atmasın" dedi.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil işletmesini, çadır ve konteyner kenti ziyaret etti.
Ardından kentteki TV kanalına canlı yayında konuk olan Oğan, beraberindekilerle birlikte Gölbaşı Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oğan, çadır kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası organize sanayide üretimin devam ettiğini söyledi.
Deprem bölgelerinde siyaset yapmayacaklarını ifade eden Oğan, "Biz Adıyaman başta olmak üzere hiçbir deprem bölgesinde siyaset yapmayacağız. Depremin ilk günlerinde Adıyaman'a gelememiştim. Diğer illeri ziyaret etmiştim. Bugün de Adıyaman'a gelip yerinde inceleme fırsatı bulmak istedim. Hem de depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi, taziyelerimi iletmek istedim" diye konuştu.
Milletvekilliği döneminde verdiği önergeden bahseden Oğan, şöyle devam etti:
"Şunu açıklıkla söylemek isterim ki keşke bizim 10 sene önce Mecliste vermiş olduğumuz Afet Bakanlığı önergemiz kabul olunsaydı o gün eğer bir milletvekili olarak vermiş olduğum Afet Bakanlığı kurulsaydı bugün depremi yine yaşayacaktık ama en az hasarla atlatacaktık. O sebeple de biz cumhurbaşkanı seçilirsek deprem ve krizi, patlaması, sel, yangın her türlü sorunu gidermekle sorumlu olan bir Afet Bakanlığı kuracağız. İlk işlerimizden birisi bu olacak."
Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde deprem yönetmeliklerine uyan çalışmalar yapacaklarını aktaran Oğan, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesinde, afet bölgesinde yaşadığımızın bilincinde olmalıyız. Arkadaşlar, bu deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorundayız. Bunun için de bundan sonraki bütün konutlaşma yapılaşma faaliyetlerinde tarım alanlarına yapılaşmaya müsaade etmemeliyiz. Biz bütün deprem yönetmeliklerine uyarak çalışmalar yapmalıyız. İnşallah cumhurbaşkanlığı bize nasip olursa, biz afet konusunda Türkiye'de tavizsiz ve son derece profesyonel bir yönetim şekli icra edeceğiz. Ve AKUT başta olmak üzere çok sayıda özel sivil toplum kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızın önünü açacağız."

'Seçim demokratik bir haktır ve demokratik bir süreçte yürütülmelidir'

Oğan, seçimlerin kardeşlik içerisinde yürütülmesini istediklerini ifade etti.
Bu kapsamda çok sorumlu bir dil kullandıklarını aktaran Oğan, "İlk günden beri Türkiye'de bu seçimi kardeşlik içerisinde yürütelim diye ciddi bir çaba, ciddi bir gayret içerisindeyiz. Hep şunu söylüyoruz, biz cenge gitmiyoruz, savaşa girmiyoruz. Biz seçime gidiyoruz seçim demokratik bir haktır ve demokratik bir süreç içinde yürütülmelidir" dedi.
Kendilerine yönelik bir takım provokasyonlar hazırlandığını öne süren Oğan, şunları kaydetti:
"Şimdi buradan bir şey daha söyleyeyim. Farklı duyumlarımız var arkadaşlar. Bu seçimlerin son gününe doğru bize yönelik de bir takım provokasyonlar hazırlandığını duyuyoruz. Buradan uyarıyorum diyorum ki Türkiye'yi kimse karıştırmaya el atmasın. Kimse Türkiye'yi bu seçim öncesinde karıştırmak için fırsat aramasın. Biz o fırsatı vermeyeceğiz. Ancak devletimizin de gerekli tedbirleri almasını istiyorum."
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