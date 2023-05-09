https://sputniknews.com.tr/20230509/sinan-ogan-bize-yonelik-de-bir-takim-provokasyonlar-hazirlandigini-duyuyoruz-1070857929.html

Sinan Oğan: Bize yönelik de bir takım provokasyonlar hazırlandığını duyuyoruz

Sinan Oğan: Bize yönelik de bir takım provokasyonlar hazırlandığını duyuyoruz

Adıyaman'da konuşan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, kendilerine yönelik bir takım provokasyonlar hazırlandığını söyleyerek, "Farklı duyumlarımız var... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T20:07+0300

2023-05-09T20:07+0300

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2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

ata ittifakı

türkiye

adıyaman

seçim

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil işletmesini, çadır ve konteyner kenti ziyaret etti.Ardından kentteki TV kanalına canlı yayında konuk olan Oğan, beraberindekilerle birlikte Gölbaşı Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.Oğan, çadır kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası organize sanayide üretimin devam ettiğini söyledi.Deprem bölgelerinde siyaset yapmayacaklarını ifade eden Oğan, "Biz Adıyaman başta olmak üzere hiçbir deprem bölgesinde siyaset yapmayacağız. Depremin ilk günlerinde Adıyaman'a gelememiştim. Diğer illeri ziyaret etmiştim. Bugün de Adıyaman'a gelip yerinde inceleme fırsatı bulmak istedim. Hem de depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi, taziyelerimi iletmek istedim" diye konuştu.Milletvekilliği döneminde verdiği önergeden bahseden Oğan, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde deprem yönetmeliklerine uyan çalışmalar yapacaklarını aktaran Oğan, şunları kaydetti:'Seçim demokratik bir haktır ve demokratik bir süreçte yürütülmelidir'Oğan, seçimlerin kardeşlik içerisinde yürütülmesini istediklerini ifade etti.Bu kapsamda çok sorumlu bir dil kullandıklarını aktaran Oğan, "İlk günden beri Türkiye'de bu seçimi kardeşlik içerisinde yürütelim diye ciddi bir çaba, ciddi bir gayret içerisindeyiz. Hep şunu söylüyoruz, biz cenge gitmiyoruz, savaşa girmiyoruz. Biz seçime gidiyoruz seçim demokratik bir haktır ve demokratik bir süreç içinde yürütülmelidir" dedi.Kendilerine yönelik bir takım provokasyonlar hazırlandığını öne süren Oğan, şunları kaydetti:

adıyaman

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sinan oğan, ata ittifakı, türkiye, adıyaman, seçim