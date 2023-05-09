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Rusya’nın Suriye’deki hava üssünde askeri geçit töreni düzenlendi
Rusya’nın Suriye’deki hava üssünde askeri geçit töreni düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim hava üssünde 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit töreninin düzenlendiğini belirtti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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9 mayıs
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünde, Sovyet halkının 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde ettiği zaferin 78. yıl dönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Suriye’deki ordu birliği komutanı Rusya Kahramanı Albay-General Andrey Serdyukov geçit töreni sırasında askerleri selamladı.Geçit törenine 2 binden fazla Rus ve Suriyeli asker katıldı.
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rusya, suriye, 9 mayıs
rusya, suriye, 9 mayıs

Rusya’nın Suriye’deki hava üssünde askeri geçit töreni düzenlendi

18:54 09.05.2023
© SputnikRusya’nın Suriye’deki hava üssünde askeri geçit töreni düzenlendi
Rusya’nın Suriye’deki hava üssünde askeri geçit töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim hava üssünde 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit töreninin düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünde, Sovyet halkının 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde ettiği zaferin 78. yıl dönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Suriye’deki ordu birliği komutanı Rusya Kahramanı Albay-General Andrey Serdyukov geçit töreni sırasında askerleri selamladı.
Geçit törenine 2 binden fazla Rus ve Suriyeli asker katıldı.
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