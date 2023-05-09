https://sputniknews.com.tr/20230509/rusyada-duzenlenen-askeri-gecit-torenine-s-400ler-de-katildi-1070832754.html

Rusya'da düzenlenen askeri geçit törenine S-400'ler de katıldı

Rusya'da düzenlenen askeri geçit törenine S-400'ler de katıldı

Aynı anda 36 hedefe ateş edebilme kapasitesine sahip olan füze savunma sistemi S-400 Triumf uzun ve orta menzilli hava savunma sistemi olarak Rus ordusunun... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T14:08+0300

2023-05-09T14:08+0300

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s-400 triumf

hava savunma sistemi

hava saldırısı

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

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600 kilometreye kadar mevcut hedefleri tespit etme imkanına sahip S-400 Triumf, modern hava saldırı araçlarına karşı savunma görevini icra ediyor.En önemli özelliklerinden biri de kısa menzilli hava savunma sistemlerini entegre ederek onlara hedefleri imha etme komutları verebiliyor.S-400 Triumf Zafer Geçidi'ne katılan askeri teçhizatlar arasında yerini alıyor.

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, s-400, s-400 triumf, hava savunma sistemi, видео, hava saldırısı, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı