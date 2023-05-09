https://sputniknews.com.tr/20230509/rusyada-duzenlenen-askeri-gecit-torenine-s-400ler-de-katildi-1070832754.html
Rusya'da düzenlenen askeri geçit törenine S-400'ler de katıldı
Rusya'da düzenlenen askeri geçit törenine S-400'ler de katıldı
Aynı anda 36 hedefe ateş edebilme kapasitesine sahip olan füze savunma sistemi S-400 Triumf uzun ve orta menzilli hava savunma sistemi olarak Rus ordusunun... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T14:08+0300
2023-05-09T14:08+0300
2023-05-09T14:08+0300
dünya
video
s-400
s-400 triumf
hava savunma sistemi
hava saldırısı
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
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600 kilometreye kadar mevcut hedefleri tespit etme imkanına sahip S-400 Triumf, modern hava saldırı araçlarına karşı savunma görevini icra ediyor.En önemli özelliklerinden biri de kısa menzilli hava savunma sistemlerini entegre ederek onlara hedefleri imha etme komutları verebiliyor.S-400 Triumf Zafer Geçidi'ne katılan askeri teçhizatlar arasında yerini alıyor.
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2023
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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s-400 triumf
s-400 triumf
2023-05-09T14:08+0300
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PT0M30S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, s-400, s-400 triumf, hava savunma sistemi, видео, hava saldırısı, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
video, s-400, s-400 triumf, hava savunma sistemi, видео, hava saldırısı, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
Rusya'da düzenlenen askeri geçit törenine S-400'ler de katıldı
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Aynı anda 36 hedefe ateş edebilme kapasitesine sahip olan füze savunma sistemi S-400 Triumf uzun ve orta menzilli hava savunma sistemi olarak Rus ordusunun envanterde bulunuyor.
600 kilometreye kadar mevcut hedefleri tespit etme imkanına sahip S-400 Triumf, modern hava saldırı araçlarına karşı savunma görevini icra ediyor.
En önemli özelliklerinden biri de kısa menzilli hava savunma sistemlerini entegre ederek onlara hedefleri imha etme komutları verebiliyor.
S-400 Triumf Zafer Geçidi'ne katılan askeri teçhizatlar arasında yerini alıyor.