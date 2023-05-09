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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-ukrayna-ordusunun-gecici-konuslanma-noktalari-ve-muhimmat-depolarina-gece-taarruzu-duzenledi-1070850101.html
Rusya, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktaları ve mühimmat depolarına gece taarruzu düzenledi
Rusya, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktaları ve mühimmat depolarına gece taarruzu düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ordusunun Ukraynalı güçlere ait hedefleri gece saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T16:36+0300
2023-05-09T16:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rus ordusunun gece saatlerinde düzenlediği taarruzla Ukrayna'ya ait geçici konuşlanma noktalarını ve mühimmat depolarını vurduğunu belirten Konaşenkov, Ukraynalı yedek askerlerin çatışma bölgesine intikalinin önlendiğini vurguladı.Gece taarruzunda deniz ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığını anlatan Konaşenkov, taarruz kapsamında belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentinde çatışmaların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, taarruz birliklerinin hava indirme birliklerinin desteğiyle kentinde batısındaki ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.Konaşenkov, Artyomovsk civarındaki çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusunun 450 askerini yitirdiğini söylerken bu rakamın Güney Donetsk yönünde 90'nın üzerinde, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 75, Kupyansk yönünde yaklaşık 35, Herson Bölgesi'nde yaklaşık 30 olduğunu bildirdi.Konaşenkov, DHC ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 3 mühimmat deposunun imha edildiğini ekledi.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktaları ve mühimmat depolarına gece taarruzu düzenledi

16:36 09.05.2023
© Sputnik / Maxim Blinov / Multimedya arşivine gidin İgor Konaşenkov
 İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Maxim Blinov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ordusunun Ukraynalı güçlere ait hedefleri gece saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen atışlarla imha ettiğini söyledi.
Rus ordusunun gece saatlerinde düzenlediği taarruzla Ukrayna'ya ait geçici konuşlanma noktalarını ve mühimmat depolarını vurduğunu belirten Konaşenkov, Ukraynalı yedek askerlerin çatışma bölgesine intikalinin önlendiğini vurguladı.

Gece taarruzunda deniz ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığını anlatan Konaşenkov, taarruz kapsamında belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentinde çatışmaların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, taarruz birliklerinin hava indirme birliklerinin desteğiyle kentinde batısındaki ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Konaşenkov, Artyomovsk civarındaki çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusunun 450 askerini yitirdiğini söylerken bu rakamın Güney Donetsk yönünde 90'nın üzerinde, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 75, Kupyansk yönünde yaklaşık 35, Herson Bölgesi'nde yaklaşık 30 olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, DHC ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 3 mühimmat deposunun imha edildiğini ekledi.
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