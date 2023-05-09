https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-ukrayna-ordusunun-gecici-konuslanma-noktalari-ve-muhimmat-depolarina-gece-taarruzu-duzenledi-1070850101.html

Rusya, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktaları ve mühimmat depolarına gece taarruzu düzenledi

Rusya, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktaları ve mühimmat depolarına gece taarruzu düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ordusunun Ukraynalı güçlere ait hedefleri gece saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T16:36+0300

2023-05-09T16:36+0300

2023-05-09T16:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

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Rus ordusunun gece saatlerinde düzenlediği taarruzla Ukrayna'ya ait geçici konuşlanma noktalarını ve mühimmat depolarını vurduğunu belirten Konaşenkov, Ukraynalı yedek askerlerin çatışma bölgesine intikalinin önlendiğini vurguladı.Gece taarruzunda deniz ve hava bazlı yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığını anlatan Konaşenkov, taarruz kapsamında belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentinde çatışmaların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, taarruz birliklerinin hava indirme birliklerinin desteğiyle kentinde batısındaki ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.Konaşenkov, Artyomovsk civarındaki çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusunun 450 askerini yitirdiğini söylerken bu rakamın Güney Donetsk yönünde 90'nın üzerinde, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 75, Kupyansk yönünde yaklaşık 35, Herson Bölgesi'nde yaklaşık 30 olduğunu bildirdi.Konaşenkov, DHC ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 3 mühimmat deposunun imha edildiğini ekledi.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov