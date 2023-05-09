https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-tahil-anlasmasi-gorusmeleri-10-11-mayista-istanbulda-gerceklesecek-1070824302.html

Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek

Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren tahıl anlaşmasının uzatılmasını olasılığıyla ilgili olarak... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T11:23+0300

2023-05-09T11:23+0300

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tahıl

ukrayna krizi

sergey verşinin

ukrayna

rusya

istanbul

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, gazetecilere açıklamasında, “(Tahıl anlaşmasına ilişkin olarak) İstanbul’da yarın ve yarından sonraki gün üst düzey dörtlü görüşmeler planlanmış durumda” dedi.İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Mayıs’ta doluyor. Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi.Tahıl anlaşması, sadece Ukrayna tahılının değil Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyor.Rusya’nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yaptırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş durumda.Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor.

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tahıl, sergey verşinin, ukrayna, rusya, istanbul