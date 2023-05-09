https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-tahil-anlasmasi-gorusmeleri-10-11-mayista-istanbulda-gerceklesecek-1070824302.html
Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek
Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren tahıl anlaşmasının uzatılmasını olasılığıyla ilgili olarak... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T11:23+0300
2023-05-09T11:23+0300
2023-05-09T11:33+0300
tahıl
ukrayna krizi
sergey verşinin
ukrayna
rusya
istanbul
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, gazetecilere açıklamasında, “(Tahıl anlaşmasına ilişkin olarak) İstanbul’da yarın ve yarından sonraki gün üst düzey dörtlü görüşmeler planlanmış durumda” dedi.İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Mayıs’ta doluyor. Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi.Tahıl anlaşması, sadece Ukrayna tahılının değil Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyor.Rusya’nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yaptırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş durumda.Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor.
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tahıl, sergey verşinin, ukrayna, rusya, istanbul
tahıl, sergey verşinin, ukrayna, rusya, istanbul
Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek
11:23 09.05.2023 (güncellendi: 11:33 09.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren tahıl anlaşmasının uzatılmasını olasılığıyla ilgili olarak 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da üst düzey dörtlü bir görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, gazetecilere açıklamasında, “(Tahıl anlaşmasına ilişkin olarak) İstanbul’da yarın ve yarından sonraki gün üst düzey dörtlü görüşmeler planlanmış durumda” dedi.
İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Mayıs’ta doluyor. Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi.
Tahıl anlaşması, sadece Ukrayna tahılının değil Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyor.
Rusya’nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yaptırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş durumda.
Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor.