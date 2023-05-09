Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacak mı bilmiyoruz
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
43 dk
SEÇİM ÖZEL
TKP Milletvekili adayı İlyas Salman Radyo Sputnik'te
13:31
23 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobbinge karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Erzurum'da ortada bir kışkırtma olduğu çok net
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Suriye Arap Birliğine geri döndü
16:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum olayının yankıları
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
94 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı adaylarının seçim mesajları
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Kemal Derviş'in vefatı
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime sayılı günler kala hangi söylem ve vaatler seçmenin oyunu değiştirir?
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-tahil-anlasmasi-gorusmeleri-10-11-mayista-istanbulda-gerceklesecek-1070824302.html
Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek
Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren tahıl anlaşmasının uzatılmasını olasılığıyla ilgili olarak... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T11:23+0300
2023-05-09T11:33+0300
tahıl
ukrayna krizi
sergey verşinin
ukrayna
rusya
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070159966_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e96f6231c06b3ecf195a852dbeb2ad34.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, gazetecilere açıklamasında, “(Tahıl anlaşmasına ilişkin olarak) İstanbul’da yarın ve yarından sonraki gün üst düzey dörtlü görüşmeler planlanmış durumda” dedi.İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Mayıs’ta doluyor. Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi.Tahıl anlaşması, sadece Ukrayna tahılının değil Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyor.Rusya’nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yaptırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş durumda.Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor.
ukrayna
rusya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070159966_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c77ea7a97156f25e92d00d8985afbc82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahıl, sergey verşinin, ukrayna, rusya, istanbul
tahıl, sergey verşinin, ukrayna, rusya, istanbul

Rusya: Tahıl anlaşması görüşmeleri 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek

11:23 09.05.2023 (güncellendi: 11:33 09.05.2023)
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren tahıl anlaşmasının uzatılmasını olasılığıyla ilgili olarak 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da üst düzey dörtlü bir görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, gazetecilere açıklamasında, “(Tahıl anlaşmasına ilişkin olarak) İstanbul’da yarın ve yarından sonraki gün üst düzey dörtlü görüşmeler planlanmış durumda” dedi.
İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Mayıs’ta doluyor. Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi.
Tahıl anlaşması, sadece Ukrayna tahılının değil Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyor.
Rusya’nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yaptırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş durumda.
Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала