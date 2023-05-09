Rus zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A: 1500 metreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getiriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacak mı bilmiyoruz
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
43 dk
SEÇİM ÖZEL
TKP Milletvekili adayı İlyas Salman Radyo Sputnik'te
13:31
23 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobbinge karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Erzurum'da ortada bir kışkırtma olduğu çok net
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Suriye Arap Birliğine geri döndü
16:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum olayının yankıları
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
94 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı adaylarının seçim mesajları
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Kemal Derviş'in vefatı
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime sayılı günler kala hangi söylem ve vaatler seçmenin oyunu değiştirir?
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230509/rus-zirhli-personel-tasiyicisi-btr-82a-1500-metreye-kadar-hava-hedeflerini-etkisiz-hale-getiriyor-1070827507.html
Rus zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A: 1500 metreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getiriyor
Rus zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A: 1500 metreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getiriyor
Rus ordusunun zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A, gövde ve taret zırhı, hafif silah ateşine, mermi ve mayın parçalarına karşı saldırılarda göz açtırmıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:58+0300
2023-05-09T12:58+0300
video
btr-82a
zırhlı araç
zafer geçidi
rusya
rus ordusu
9 mayıs zafer bayramı
9 mayıs
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070826980_0:79:1157:729_1920x0_80_0_0_861b939f948ae78057441f7ee7f355a4.png
10 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olan zırhlı personel taşıyıcısı, 2 bin metreye kadar hafif zırhlı araçlara ve 4 bin metre uzaklıkta olan insan gücüne karşı hedeflere ateş açma donanımına sahip.BTR-82A Zırhlı Personel Taşıyıcısı, zafer geçidine katılan askeri teçhizatlar arasında yer alıyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
BTR-82A
BTR-82A
2023-05-09T12:58+0300
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070826980_40:0:1115:806_1920x0_80_0_0_9df19cc8246ececef881043e01dadf13.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, btr-82a , zırhlı araç, zafer geçidi , rusya, rus ordusu, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs, видео
video, btr-82a , zırhlı araç, zafer geçidi , rusya, rus ordusu, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs, видео

Rus zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A: 1500 metreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getiriyor

12:58 09.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rus ordusunun zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A, gövde ve taret zırhı, hafif silah ateşine, mermi ve mayın parçalarına karşı saldırılarda göz açtırmıyor.
10 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olan zırhlı personel taşıyıcısı, 2 bin metreye kadar hafif zırhlı araçlara ve 4 bin metre uzaklıkta olan insan gücüne karşı hedeflere ateş açma donanımına sahip.

BTR-82A Zırhlı Personel Taşıyıcısı, zafer geçidine katılan askeri teçhizatlar arasında yer alıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала