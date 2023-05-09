https://sputniknews.com.tr/20230509/rus-zirhli-personel-tasiyicisi-btr-82a-1500-metreye-kadar-hava-hedeflerini-etkisiz-hale-getiriyor-1070827507.html
Rus zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A: 1500 metreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getiriyor
Rus zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A: 1500 metreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getiriyor
Rus ordusunun zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A, gövde ve taret zırhı, hafif silah ateşine, mermi ve mayın parçalarına karşı saldırılarda göz açtırmıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:58+0300
2023-05-09T12:58+0300
2023-05-09T12:58+0300
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btr-82a
zırhlı araç
zafer geçidi
rusya
rus ordusu
9 mayıs zafer bayramı
9 mayıs
dünya
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10 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olan zırhlı personel taşıyıcısı, 2 bin metreye kadar hafif zırhlı araçlara ve 4 bin metre uzaklıkta olan insan gücüne karşı hedeflere ateş açma donanımına sahip.BTR-82A Zırhlı Personel Taşıyıcısı, zafer geçidine katılan askeri teçhizatlar arasında yer alıyor.
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BTR-82A
BTR-82A
2023-05-09T12:58+0300
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PT0M30S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, btr-82a , zırhlı araç, zafer geçidi , rusya, rus ordusu, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs, видео
video, btr-82a , zırhlı araç, zafer geçidi , rusya, rus ordusu, 9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs, видео
Rus zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A: 1500 metreye kadar hava hedeflerini etkisiz hale getiriyor
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Rus ordusunun zırhlı personel taşıyıcısı BTR-82A, gövde ve taret zırhı, hafif silah ateşine, mermi ve mayın parçalarına karşı saldırılarda göz açtırmıyor.
10 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olan zırhlı personel taşıyıcısı, 2 bin metreye kadar hafif zırhlı araçlara ve 4 bin metre uzaklıkta olan insan gücüne karşı hedeflere ateş açma donanımına sahip.
BTR-82A Zırhlı Personel Taşıyıcısı, zafer geçidine katılan askeri teçhizatlar arasında yer alıyor.