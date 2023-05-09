https://sputniknews.com.tr/20230509/pentagonun-eski-danismani-macgregorden-rusyayla-iliskileri-normallestirme-cagrisi-1070865672.html

Pentagon’un eski danışmanı MacGregor’den Rusya’yla ilişkileri normalleştirme çağrısı

Pentagon’un eski danışmanı MacGregor’den Rusya’yla ilişkileri normalleştirme çağrısı

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas MacGregor, ABD idaresinin barışı korumak ve karşılıklı olarak yarar elde etmek adına Rusya’yla... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T22:27+0300

2023-05-09T22:27+0300

2023-05-09T22:29+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

müzakere

douglas macgregor

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Douglas MacGregor, ABD başkan adayı avukat Robert Kennedy Jr. ile sohbette ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, ülkeye zarar verebilecek yıkıcı savaş karşısındaki korkuyu kaybettiği için Rusya’yı açık karşı durmaya itmeye devam ettiğini söyledi.MacGregor, “Bence müttefiklerimizle birlikte müdahale etmeliyiz, önkoşulsuz müzakereler teklif etmeliyiz, Rusların ulusal intihar gerçekleştirmesi gerektiği yönündeki tüm bu saçmalıkları bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ne kadar etkili olabileceğini anımsatan MacGregor, cihatçılara karşı mücadeleyi örnek göstererek Moskova’nın önemli istihbaratla Washington’a yardım ettiğini kaydetti.“Onlara düşman olarak değil, eşit olarak davranmalıyız” diyen MacGregor, “Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum, düşmanca olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu dost ve kanka olmamız gerektiği anlamına gelmez, ancak çıkarlarını anlamamız gerekiyor" diye ekledi.

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abd, rusya, müzakere, douglas macgregor