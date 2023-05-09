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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/pentagonun-eski-danismani-macgregorden-rusyayla-iliskileri-normallestirme-cagrisi-1070865672.html
Pentagon’un eski danışmanı MacGregor’den Rusya’yla ilişkileri normalleştirme çağrısı
Pentagon’un eski danışmanı MacGregor’den Rusya’yla ilişkileri normalleştirme çağrısı
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas MacGregor, ABD idaresinin barışı korumak ve karşılıklı olarak yarar elde etmek adına Rusya’yla... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:27+0300
2023-05-09T22:29+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
müzakere
douglas macgregor
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Douglas MacGregor, ABD başkan adayı avukat Robert Kennedy Jr. ile sohbette ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, ülkeye zarar verebilecek yıkıcı savaş karşısındaki korkuyu kaybettiği için Rusya’yı açık karşı durmaya itmeye devam ettiğini söyledi.MacGregor, “Bence müttefiklerimizle birlikte müdahale etmeliyiz, önkoşulsuz müzakereler teklif etmeliyiz, Rusların ulusal intihar gerçekleştirmesi gerektiği yönündeki tüm bu saçmalıkları bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ne kadar etkili olabileceğini anımsatan MacGregor, cihatçılara karşı mücadeleyi örnek göstererek Moskova’nın önemli istihbaratla Washington’a yardım ettiğini kaydetti.“Onlara düşman olarak değil, eşit olarak davranmalıyız” diyen MacGregor, “Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum, düşmanca olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu dost ve kanka olmamız gerektiği anlamına gelmez, ancak çıkarlarını anlamamız gerekiyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230508/kissingerden-ukrayna-baris-muzakerelerine-dair-ongoru-1070788493.html
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abd, rusya, müzakere, douglas macgregor
abd, rusya, müzakere, douglas macgregor

Pentagon’un eski danışmanı MacGregor’den Rusya’yla ilişkileri normalleştirme çağrısı

22:27 09.05.2023 (güncellendi: 22:29 09.05.2023)
© AFP 2023 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas MacGregor, ABD idaresinin barışı korumak ve karşılıklı olarak yarar elde etmek adına Rusya’yla ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
Douglas MacGregor, ABD başkan adayı avukat Robert Kennedy Jr. ile sohbette ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, ülkeye zarar verebilecek yıkıcı savaş karşısındaki korkuyu kaybettiği için Rusya’yı açık karşı durmaya itmeye devam ettiğini söyledi.
MacGregor, “Bence müttefiklerimizle birlikte müdahale etmeliyiz, önkoşulsuz müzakereler teklif etmeliyiz, Rusların ulusal intihar gerçekleştirmesi gerektiği yönündeki tüm bu saçmalıkları bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.
Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ne kadar etkili olabileceğini anımsatan MacGregor, cihatçılara karşı mücadeleyi örnek göstererek Moskova’nın önemli istihbaratla Washington’a yardım ettiğini kaydetti.
“Onlara düşman olarak değil, eşit olarak davranmalıyız” diyen MacGregor, “Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum, düşmanca olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu dost ve kanka olmamız gerektiği anlamına gelmez, ancak çıkarlarını anlamamız gerekiyor" diye ekledi.
Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
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Kissinger’den Ukrayna barış müzakerelerine dair öngörü
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