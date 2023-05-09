Numan Kurtulmuş: Sandıklara sahip çıkarak sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız

"Adam ne diyor? 'Bir araya geleceğiz. Herhangi bir meseleyi konuşacağımız zaman altı tane partinin genel başkanı masanın etrafına geleceğiz, karar alacağız.' Hep şu örneği verdim, bir kere daha veriyorum. Rusya'yla Ukrayna arasındaki krizde Cumhurbaşkanımızın nasıl bir diplomasi yürüttüğüne şahit olduk. Diyelim Putin'le görüşüyor. İki saat sonra Ukrayna lideriyle, Zelenskiy ile görüşüyor. Onların fikirlerini alıyor. Kendisi fikir oluşturuyor. Nasıl barış sağlanabilir, bununla ilgili teklifleri yine onlara aktarıyor. Şimdi bu beyler Putin'le konuşacak, 'Gelin bakalım bir masayı toplayacağız' diyecekler. Muhtemelen hangi masada ne yemek yiyeceklerinin tartışılması zaten üç gün sürecek. Ondan sonra bir araya gelecekler. Ona ne diyeceğiz, ondan ona ne diyeceğiz, bunu konuşacaklar. Böyle bir ülke yönetimi olur mu? Değerli arkadaşlar, yedi tane adamla ortak, Çekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki köşe başındaki bakkal dükkanını yönetemezsiniz. Bunun adı kaostur, krizdir. Bir tarafta istikrar ve güven var diğer tarafta yönetimde kaos ihtimali olan yedi yamalı bohça hükümeti. Bunu teklif ediyorlar."