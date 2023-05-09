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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/numan-kurtulmus-sandiklara-sahip-cikarak-sandiklardan-buyuk-bir-zaferin-cikmasini-saglayacagiz--1070865244.html
Numan Kurtulmuş: Sandıklara sahip çıkarak sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız
Numan Kurtulmuş: Sandıklara sahip çıkarak sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Sandıklara sahip çıkarak, Allah'ın izniyle bu milletin oylarıyla, bir tek oyun dahi heba olmasına müsaade etmeden... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:20+0300
2023-05-09T22:21+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
seçim
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen 3. Kademe İlçe Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, pazar günü gerçekleştirilen mitingin şimdiye kadar İstanbul'un, Türkiye'nin siyasi tarihinde gördüğü en muazzam, en muhteşem miting olduğunu söyledi.Seçimler yaklaştıkça yurtdışından bazı çevrelerin seçimlere müdahale etmek üzere dergilerin kapaklarını hazırladığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:Türkiye Yüzyılı'nın başlamakta olduğunu söyleyen Kurtulmuş, insanların kapısını çalarak sandığa gitmeleri ve Türkiye Yüzyılı istikametinde oy kullanmaları gerektiğinin hatırlatılacağını ifade etti.Kurtulmuş, şunları kaydetti:Kurtulmuş, daha sonra Küçükçekmece'de "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Spor Yöneticileri Temsilcileri ve Muhtarlar ile Buluşma" etkinliğine katıldı.Burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nın kapısının sonuna kadar açılacağını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin küresel vesayet odaklarıyla mücadele zamanını başlatacağını belirtti.Seçimlerin aynı zamanda Türkiye'nin yönünü ve istikametini belirleyeceğini aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin ikinci yüzyılına hangi istikamette yürüyerek ilerleyeceğinin belirleneceğini söyledi.Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:Allah'ın, ülkedeki birlik, kardeşlik ve dayanışmayı bir şekilde ortadan kaldırmak isteyenlere fırsat vermemesini dileyen Kurtulmuş, "Bu süre içerisinde özellikle son günlerde bazı çevrelere provokasyon yapma ihtimaline karşı da vatandaşlarımızın uyanık olmasını, siyasetçilerin fevkalade ferasetli olmasını, güvenlik güçlerimizin de olağanüstü tedbirlerle böylesine hain şebekelere fırsat vermemesini temenni ediyoruz" dedi.
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numan kurtulmuş, seçim, recep tayyip erdoğan
numan kurtulmuş, seçim, recep tayyip erdoğan

Numan Kurtulmuş: Sandıklara sahip çıkarak sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız

22:20 09.05.2023 (güncellendi: 22:21 09.05.2023)
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet ile Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet ile Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Sandıklara sahip çıkarak, Allah'ın izniyle bu milletin oylarıyla, bir tek oyun dahi heba olmasına müsaade etmeden sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen 3. Kademe İlçe Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, pazar günü gerçekleştirilen mitingin şimdiye kadar İstanbul'un, Türkiye'nin siyasi tarihinde gördüğü en muazzam, en muhteşem miting olduğunu söyledi.
Seçimler yaklaştıkça yurtdışından bazı çevrelerin seçimlere müdahale etmek üzere dergilerin kapaklarını hazırladığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Eğer Türkiye'deki seçimle ilgileniyorsanız gerçekten bir basın mensubu gibi gelin ve Türkiye'deki seçimle ilgilenin. Röportajlarınızı, mülakatlarınızı yapın. Kapağı koyuyor, 'Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın. Eğer Erdoğan seçilirse Türkiye Batı'dan uzaklaşır. Orta Doğu'daki dengeler bozulur. Efendim, jeopolitik değişir. Türkiye'nin Batı'yla olan ilişkisi kopar. Kaos olur.' diye. Erdoğan, virgül koymuş, altında diyor ki 'kaos riskidir.' Kocaman bir manşet var. Ayrıca kapakları öyle bir hazırlamışlar ki tam bir psikolojik harekat çalışması. Bu millet bunlara pabuç bırakır mı? Bu millet bugün niye bunu yaptıklarının farkında değil mi? Tabii ki farkında. Neden Erdoğan'a karşı çıkıyorlar? Neden Türkiye'nin AK Parti hükümetleri tarafından yönetilmesini istemiyorlar? Sebebi son derece açıktır. Beyler, güçlü büyük Türkiye istemiyor. Beyler, Türkiye'nin uluslararası alanda söz ve karar sahibi olmasına tahammül edemiyor."
Türkiye Yüzyılı'nın başlamakta olduğunu söyleyen Kurtulmuş, insanların kapısını çalarak sandığa gitmeleri ve Türkiye Yüzyılı istikametinde oy kullanmaları gerektiğinin hatırlatılacağını ifade etti.
Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Sandıklara sahip çıkarak, Allah'ın izniyle bu milletin oylarıyla, bir tek oyun dahi heba olmasına müsaade etmeden sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız. Hem insanları sandığa götürmek bakımından sandığa sahip çıkacağız hem de oylar açıldıktan sonra kime oy vermiş olursa olsun bir tek oyun dahi kaybolmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve nihayetinde ilçe seçim kurulunda da bütün sandık tutanakları bağlanana kadar hiç yerimizden ayrılmadan sonuçları tespit edeceğiz. İl seçim kurulunda da son noktaya kadar sandıklara sahip çıkacağız. Ve inşallah Türkiye genelinde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar bu milletin açmasına vesile olacağız."
Kurtulmuş, daha sonra Küçükçekmece'de "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Spor Yöneticileri Temsilcileri ve Muhtarlar ile Buluşma" etkinliğine katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nın kapısının sonuna kadar açılacağını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin küresel vesayet odaklarıyla mücadele zamanını başlatacağını belirtti.
Seçimlerin aynı zamanda Türkiye'nin yönünü ve istikametini belirleyeceğini aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin ikinci yüzyılına hangi istikamette yürüyerek ilerleyeceğinin belirleneceğini söyledi.
Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Adam ne diyor? 'Bir araya geleceğiz. Herhangi bir meseleyi konuşacağımız zaman altı tane partinin genel başkanı masanın etrafına geleceğiz, karar alacağız.' Hep şu örneği verdim, bir kere daha veriyorum. Rusya'yla Ukrayna arasındaki krizde Cumhurbaşkanımızın nasıl bir diplomasi yürüttüğüne şahit olduk. Diyelim Putin'le görüşüyor. İki saat sonra Ukrayna lideriyle, Zelenskiy ile görüşüyor. Onların fikirlerini alıyor. Kendisi fikir oluşturuyor. Nasıl barış sağlanabilir, bununla ilgili teklifleri yine onlara aktarıyor. Şimdi bu beyler Putin'le konuşacak, 'Gelin bakalım bir masayı toplayacağız' diyecekler. Muhtemelen hangi masada ne yemek yiyeceklerinin tartışılması zaten üç gün sürecek. Ondan sonra bir araya gelecekler. Ona ne diyeceğiz, ondan ona ne diyeceğiz, bunu konuşacaklar. Böyle bir ülke yönetimi olur mu? Değerli arkadaşlar, yedi tane adamla ortak, Çekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki köşe başındaki bakkal dükkanını yönetemezsiniz. Bunun adı kaostur, krizdir. Bir tarafta istikrar ve güven var diğer tarafta yönetimde kaos ihtimali olan yedi yamalı bohça hükümeti. Bunu teklif ediyorlar."

Allah'ın, ülkedeki birlik, kardeşlik ve dayanışmayı bir şekilde ortadan kaldırmak isteyenlere fırsat vermemesini dileyen Kurtulmuş, "Bu süre içerisinde özellikle son günlerde bazı çevrelere provokasyon yapma ihtimaline karşı da vatandaşlarımızın uyanık olmasını, siyasetçilerin fevkalade ferasetli olmasını, güvenlik güçlerimizin de olağanüstü tedbirlerle böylesine hain şebekelere fırsat vermemesini temenni ediyoruz" dedi.
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