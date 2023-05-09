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https://sputniknews.com.tr/20230509/nilufer-cicegini-koparanlara-244-bin-tl-ceza-1070839334.html
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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nilüfer, çiçek, para cezası, fotoğraf, çanakkale, фото
nilüfer, çiçek, para cezası, fotoğraf, çanakkale, фото

Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza

14:32 09.05.2023
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor.
© İHABiga'nın Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu. 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Biga'nın Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu. 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor.
© İHANilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.
© İHABiga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi'nin katkılarıyla, 2 dönüm büyüklükteki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri haline getirildi. Doğa harikası Nilüfer Gölü, geçtiğimiz yıllarda susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşamış, Biga Belediyesi tarafından 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmişti.
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi'nin katkılarıyla, 2 dönüm büyüklükteki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri haline getirildi. Doğa harikası Nilüfer Gölü, geçtiğimiz yıllarda susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşamış, Biga Belediyesi tarafından 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmişti.
© İHADüzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.
© İHAÖte yandan, Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaradan etkileniyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin 315 TL ceza kesiliyor.
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Öte yandan, Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaradan etkileniyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin 315 TL ceza kesiliyor.
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