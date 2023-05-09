https://sputniknews.com.tr/20230509/muharrem-ince-bu-memleketin-ve-ataturkculerin-sigortasi-memleket-partisidir-1070862961.html

Muharrem İnce: Bu memleketin ve Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir

Muharrem İnce: Bu memleketin ve Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir

Muğla'da konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben diyorum ki bu memleketin ve Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir" dedi 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T21:35+0300

2023-05-09T21:35+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

muğla

muharrem ince

memleket partisi

atatürk

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Seçim çalışmaları kapsamında Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi, Milas Atapark Meydanı'nda partililer ve gençler karşıladı.Seçim otobüsünden konuşan İnce, mitinge katılan gençlerden ailelerini de partilerine destek vermeleri için ikna etmelerini istedi.Gittiği tüm il ve ilçelerde kendisini gençlerin karşıladığını anlatan İnce, "Bu seçimden sonra herkes sizin değerinizi anlayacak. Dün Denizli'de beni 3 bin kişi karşıladı. Siz memleketin kaderine el koyacaksınız. Her evden Memleket Partisi'ne 1 oy istiyorum. Gençler annelerinizi, babalarınızı ikna etmenizi istiyorum" diye konuştu.İnce, Atatürkçü bir parti olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 4 cumhurbaşkanı adayı ile milletvekili adaylarının olduğuna değindi.CHP'ye oy verenlere çağrıda bulunan İnce, şunları kaydetti:İnce, konuşmasının ardından pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

muğla

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