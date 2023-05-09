https://sputniknews.com.tr/20230509/moskovada-zafer-gunu-kutlamalari-havai-fisekle-tamamlandi-1070867101.html
Moskova’da Zafer Günü kutlamaları havai fişekle tamamlandı
Moskova’da Zafer Günü kutlamaları havai fişekle tamamlandı
Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları havai fişek gösterileriyle tamamlandı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:59+0300
2023-05-09T22:59+0300
2023-05-09T23:00+0300
dünya
rusya
zafer bayramı
moskova
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Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümünde Rusya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.Moskova’da gün boyu süren kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.Havai fişek gösterisi saat 22.00’de başladı ve yaklaşık 10 dakika sürdü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, zafer bayramı, moskova
rusya, zafer bayramı, moskova
Moskova’da Zafer Günü kutlamaları havai fişekle tamamlandı
22:59 09.05.2023 (güncellendi: 23:00 09.05.2023) Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları havai fişek gösterileriyle tamamlandı.
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümünde Rusya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.
Moskova’da gün boyu süren kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.
Havai fişek gösterisi saat 22.00’de başladı ve yaklaşık 10 dakika sürdü.