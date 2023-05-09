https://sputniknews.com.tr/20230509/moskova-istanbul-ucagi-teknik-ariza-nedeniyle-seremetevo-havaalanina-dondu-1070855365.html
Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndü
Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndü
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot bünyesindeki 'Rossiya' firmasına ait Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle kalkış yaptığı Şeremetevo... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T18:40+0300
2023-05-09T18:40+0300
2023-05-09T18:40+0300
dünya
rusya
türkiye
uçak
uçak seferi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063495268_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_028239ebd6efb5d45fa424d922aa9c2b.jpg
'Rossiya' firmasının temsilcisi, Sputnik'e yaptığı açıklamada SU5537 sefer sayılı Moskova-İstanbul uçağının teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndüğünü belirtti.Temsilci, uçuşun başka bir uçakla gerçekleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamadaysa uçağın otomatik pilotundaki arıza nedeniyle döndüğü ifade edildi.Uçağın Şeremetevo Havaalanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı ve hiçbir yolcunun yaralanmadığı kaydedildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063495268_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_acecd97655293a0c76fa4920f350032d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, uçak, uçak seferi
rusya, türkiye, uçak, uçak seferi
Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndü
Abone ol
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot bünyesindeki 'Rossiya' firmasına ait Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle kalkış yaptığı Şeremetevo Havaalanı'na döndü.
'Rossiya' firmasının temsilcisi, Sputnik'e yaptığı açıklamada SU5537 sefer sayılı Moskova-İstanbul uçağının teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndüğünü belirtti.
Temsilci, uçuşun başka bir uçakla gerçekleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.
Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamadaysa uçağın otomatik pilotundaki arıza nedeniyle döndüğü ifade edildi.
Uçağın Şeremetevo Havaalanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı ve hiçbir yolcunun yaralanmadığı kaydedildi.