https://sputniknews.com.tr/20230509/moskova-istanbul-ucagi-teknik-ariza-nedeniyle-seremetevo-havaalanina-dondu-1070855365.html

Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndü

Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndü

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot bünyesindeki 'Rossiya' firmasına ait Moskova-İstanbul uçağı, teknik arıza nedeniyle kalkış yaptığı Şeremetevo... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T18:40+0300

2023-05-09T18:40+0300

2023-05-09T18:40+0300

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uçak seferi

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'Rossiya' firmasının temsilcisi, Sputnik'e yaptığı açıklamada SU5537 sefer sayılı Moskova-İstanbul uçağının teknik arıza nedeniyle Şeremetevo Havaalanı'na döndüğünü belirtti.Temsilci, uçuşun başka bir uçakla gerçekleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamadaysa uçağın otomatik pilotundaki arıza nedeniyle döndüğü ifade edildi.Uçağın Şeremetevo Havaalanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı ve hiçbir yolcunun yaralanmadığı kaydedildi.

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rusya, türkiye, uçak, uçak seferi