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https://sputniknews.com.tr/20230509/moldovada-olumsuz-alay-yuruyusu-1070845717.html
Moldova’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü
Moldova’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü
Moldova’da muhalefetteki Şor Partisi lideri Ilan Şor, başkent Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü organize etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
moldova
şor partisi
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ölümsüz alay
yürüyüş
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Moldova’da muhalefetteki Şor Partisi lideri Ilan Şor, başkent Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü organize etti. İlan Şor daha önce ‘bu bir parti etkinliği değil, barış adına hayatlarını veren kişilerin anısına düzenlenen bir eylem’ olduğunu açıklamıştı. Söz konusu ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Güzergahı Stefan cel Mare Bulvarı ile İzmailskaya Caddesi’nin kesişiminden başlayarak Veçnost Anıt Kompleksi’ne kadar devam eden yürüyüş, Kişinev'de Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Moldova'nın Nazi işgalcilerinden kurtarılması için yapılan çatışmalarda ölen askerlerin anısına düzenlendi. Yaklaşık 400 bin Moldova vatandaşı Kızıl Ordu saflarında savaşa katılmıştı, aralarından 250 bin kişinin kahramanca davranışları ödüllendirilmiş, 19 kişi Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına kavuşmuştu.
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Moldova’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü
Moldova’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü
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moldova, şor partisi, kişinev, ölümsüz alay, yürüyüş, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, видео
moldova, şor partisi, kişinev, ölümsüz alay, yürüyüş, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, видео

Moldova’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü

15:12 09.05.2023
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Moldova’da muhalefetteki Şor Partisi lideri Ilan Şor, başkent Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü organize etti.
Moldova’da muhalefetteki Şor Partisi lideri Ilan Şor, başkent Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü organize etti.
İlan Şor daha önce ‘bu bir parti etkinliği değil, barış adına hayatlarını veren kişilerin anısına düzenlenen bir eylem’ olduğunu açıklamıştı.
Söz konusu ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
Güzergahı Stefan cel Mare Bulvarı ile İzmailskaya Caddesi’nin kesişiminden başlayarak Veçnost Anıt Kompleksi’ne kadar devam eden yürüyüş, Kişinev'de Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Moldova'nın Nazi işgalcilerinden kurtarılması için yapılan çatışmalarda ölen askerlerin anısına düzenlendi.
Yaklaşık 400 bin Moldova vatandaşı Kızıl Ordu saflarında savaşa katılmıştı, aralarından 250 bin kişinin kahramanca davranışları ödüllendirilmiş, 19 kişi Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına kavuşmuştu.
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