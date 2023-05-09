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Mola noktası Türkiye: 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü
Mola noktası Türkiye: 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü
Doğanın ayrılmaz bir parçası kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkat çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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göçmen, kuş, fotoğraf, türkiye, istanbul, фото
göçmen, kuş, fotoğraf, türkiye, istanbul, фото

Mola noktası Türkiye: 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

13:13 09.05.2023
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Doğanın ayrılmaz bir parçası kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkat çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana her yıl 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanıyor.
© AAOn binlerce kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor.
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
On binlerce kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor.
© AA Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor.
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor.
© AATürkiye üzerinden geçen göçmen kuşlar, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için bazen İstanbul'un kuzey ormanlarında, bazen Kayseri’nin sazlıklarında bazen de Anadolu'daki sulak alanlarda dinleniyor.
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Türkiye üzerinden geçen göçmen kuşlar, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için bazen İstanbul'un kuzey ormanlarında, bazen Kayseri’nin sazlıklarında bazen de Anadolu'daki sulak alanlarda dinleniyor.
© AAOlumsuz hava koşulları, elektrik tellerine çarpma, zehirlenme, avlanma gibi nedenlerle sayıları azalsa da kuşların göçü devam ediyor.
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Olumsuz hava koşulları, elektrik tellerine çarpma, zehirlenme, avlanma gibi nedenlerle sayıları azalsa da kuşların göçü devam ediyor.
© AA20 Eylül 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Çayır Deresi üzerindeki göletlerde birçok farklı türde göçmen kuşlar görüntülendi.
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
20 Eylül 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Çayır Deresi üzerindeki göletlerde birçok farklı türde göçmen kuşlar görüntülendi.
© AAGöçmen kuşlar için Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gören Türkiye, her yıl ilkbahar ve sonbaharda zorlu yolculuklarına tanıklık ettiği çok sayıda kuşun 'mola noktası' oluyor.
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Göçmen kuşlar için Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gören Türkiye, her yıl ilkbahar ve sonbaharda zorlu yolculuklarına tanıklık ettiği çok sayıda kuşun 'mola noktası' oluyor.
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