https://sputniknews.com.tr/20230509/mitten-gara-operasyonu-pkknin-ozel-guc-havacilik-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1070822670.html
MİT'ten Gara operasyonu: PKK'nın 'özel güç havacılık' sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara operasyonu: PKK'nın 'özel güç havacılık' sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T10:57+0300
2023-05-09T10:57+0300
2023-05-09T10:58+0300
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MİT'ten Gara operasyonu: PKK'nın 'özel güç havacılık' sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:57 09.05.2023 (güncellendi: 10:58 09.05.2023) Abone ol
MİT'in, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi