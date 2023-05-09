https://sputniknews.com.tr/20230509/meteorolojiden-4-bolge-icin-saganak-yagis-uyarisi-1070813017.html
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye'nin 4 bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T08:28+0300
2023-05-09T08:28+0300
2023-05-09T08:28+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
bölge
yağış
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/meteorolojiden-uyari-5-gun-boyunca-saganak-yagis-var-1070643458.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, bölge, yağış, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, bölge, yağış, sağanak yağış
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye'nin 4 bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor.