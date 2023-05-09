https://sputniknews.com.tr/20230509/meteorolojiden-4-bolge-icin-saganak-yagis-uyarisi-1070813017.html

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye'nin 4 bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T08:28+0300

2023-05-09T08:28+0300

2023-05-09T08:28+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

bölge

yağış

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230505/meteorolojiden-uyari-5-gun-boyunca-saganak-yagis-var-1070643458.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, bölge, yağış, sağanak yağış