https://sputniknews.com.tr/20230509/meksikada-yanlis-deprem-alarmi-halki-sokaga-doktu-1070812476.html
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü
Meksika’nın başkenti Mexico City’de birçok noktada yanlışlıkla çalan deprem alarmları nedeniyle binlerce kişi paniğe kapılarak sokağa döküldü. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T08:02+0300
2023-05-09T08:02+0300
2023-05-09T08:53+0300
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güney amerika
meksika
deprem
alarm
halk
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Meksika’nın başkenti Mexico City’de öğle saatlerinde 851 noktada deprem alarmı çaldı.Bölge sakinlerinde paniğe neden olan alarmlar sonrası çok sayıda bina tahliye edilirken, binlerce kişiyi sokağa döken alarmların asılsız olduğu ortaya çıktı. Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) tarafından yapılan açıklamada, başkent ve çevresinde herhangi bir depremin meydana gelmediği belirtildi.Mexico City güvenlik yetkilileri ise bakım çalışmaları sırasında oluşan bir hata sonucu şehrin 851 noktasındaki deprem alarmlarının yanlışlıkla çaldığını açıkladı. Yetkililer, kent sakinlerinden özür dileyerek olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/turkiye-deprem-sonrasi-kurtarma-calismalarinda-olen-proteonun-ardindan-meksikaya-kopek-gonderiyor-1070498787.html
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güney amerika, meksika, deprem, alarm, halk, mexico city
güney amerika, meksika, deprem, alarm, halk, mexico city
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü
08:02 09.05.2023 (güncellendi: 08:53 09.05.2023) Abone ol
Meksika’nın başkenti Mexico City’de birçok noktada yanlışlıkla çalan deprem alarmları nedeniyle binlerce kişi paniğe kapılarak sokağa döküldü.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de öğle saatlerinde 851 noktada deprem alarmı çaldı.
Bölge sakinlerinde paniğe neden olan alarmlar sonrası çok sayıda bina tahliye edilirken, binlerce kişiyi sokağa döken alarmların asılsız olduğu ortaya çıktı.
Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) tarafından yapılan açıklamada, başkent ve çevresinde herhangi bir depremin meydana gelmediği belirtildi.
Mexico City güvenlik yetkilileri ise bakım çalışmaları sırasında oluşan bir hata sonucu şehrin 851 noktasındaki deprem alarmlarının yanlışlıkla çaldığını açıkladı.
Yetkililer, kent sakinlerinden özür dileyerek olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.