https://sputniknews.com.tr/20230509/malatyada-hasarli-binanin-duvari-coktu-1-olu-1070811435.html

Malatya’da hasarlı binanın duvarı çöktü: 1 ölü

Malatya’da hasarlı binanın duvarı çöktü: 1 ölü

Malatya’da depremlerde hasar alan bir binanın çöken duvarının altında kalarak ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T06:30+0300

2023-05-09T06:30+0300

2023-05-09T06:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

yeşilyurt

deprem

genç

ölü

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Olay, 21.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gazi Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Muhammed Öz, evlerinin karşısında bulunan depremlerde hasar alan bir binaya giriş yaptıktan kısa bir süre sonra binanın duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan genç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Enkaz altında çıkarılan Muhammed Öz, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230508/depremde-yikilan-galeria-sitesine-iliskin-raporda-sorumlularin-kusur-oranlari-belirlendi-1070792158.html

malatya

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