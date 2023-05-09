https://sputniknews.com.tr/20230509/kuzusuna-bebek-gibi-bakiyor-anne-olarak-beni-biliyor-haftada-100-liralik-bez-aliyorum-1070822405.html

Kuzusuna bebek gibi bakıyor: 'Anne olarak beni biliyor, haftada 100 liralık bez alıyorum'

Kuzusuna bebek gibi bakıyor: 'Anne olarak beni biliyor, haftada 100 liralık bez alıyorum'

Ankara’da yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı kuzusunu yanından hiç ayırmıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T10:53+0300

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Mamak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı ve 'Nonik' ismini verdiği kuzusunun bakımı ile özel ilgileniyor. 'Nonik'i yanından ayırmayan Kara, bakımına ve beslenmesine önem verdiği hayvanı iki günde bir yıkıyor.'Evlat gibi bakıyorum'Kuzuyu Kırıkkale’de yaşayan akrabalarından aldığını belirten Medine Kara, “Küçüktü, küçük tavşan kadardı. 4 aydır büyütüyorum burada. Günlük bir buçuk iki kilo süt içiriyorum. Haftada 100 liralık bez alıyorum. Komşular 'Pamuk' dedi, çocuklar da 'Nonik' dediler ismi Nonik kaldı. Mahallemdeki bütün komşular hep resim çekildi kuzuyla. Allah rızası için bakıyorum. Anne olarak beni biliyor. Yerine yatırıyorum, hemen fırlıyor arkam sıra koşuyor. Mutfağa, salona koşuyor. Büyüsün, büyüyünce kesip yiyecek değilim. Evlat gibi bakıyorum ona. Kışa kadar bakarım. Başka kuzu da yanında olsa eş olarak bakarım. Tek durmuyor, sağa koşuyor, sola koşuyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230424/kuzularin-anneleriyle-bulusmasi-renkli-goruntuler-olusturdu-1070097077.html

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Kuzusuna bebek gibi bakıyor, yanından hiç ayırmıyor Kuzusuna bebek gibi bakıyor, yanından hiç ayırmıyor 2023-05-09T10:53+0300 true PT1M03S

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video, kuzu, mamak, ankara, hayvan, hayvan sevgisi, yavru