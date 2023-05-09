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https://sputniknews.com.tr/20230509/kuzusuna-bebek-gibi-bakiyor-anne-olarak-beni-biliyor-haftada-100-liralik-bez-aliyorum-1070822405.html
Kuzusuna bebek gibi bakıyor: 'Anne olarak beni biliyor, haftada 100 liralık bez alıyorum'
Kuzusuna bebek gibi bakıyor: 'Anne olarak beni biliyor, haftada 100 liralık bez alıyorum'
Ankara’da yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı kuzusunu yanından hiç ayırmıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T10:53+0300
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yaşam
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kuzu
mamak
ankara
hayvan
hayvan sevgisi
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Mamak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı ve 'Nonik' ismini verdiği kuzusunun bakımı ile özel ilgileniyor. 'Nonik'i yanından ayırmayan Kara, bakımına ve beslenmesine önem verdiği hayvanı iki günde bir yıkıyor.'Evlat gibi bakıyorum'Kuzuyu Kırıkkale’de yaşayan akrabalarından aldığını belirten Medine Kara, “Küçüktü, küçük tavşan kadardı. 4 aydır büyütüyorum burada. Günlük bir buçuk iki kilo süt içiriyorum. Haftada 100 liralık bez alıyorum. Komşular 'Pamuk' dedi, çocuklar da 'Nonik' dediler ismi Nonik kaldı. Mahallemdeki bütün komşular hep resim çekildi kuzuyla. Allah rızası için bakıyorum. Anne olarak beni biliyor. Yerine yatırıyorum, hemen fırlıyor arkam sıra koşuyor. Mutfağa, salona koşuyor. Büyüsün, büyüyünce kesip yiyecek değilim. Evlat gibi bakıyorum ona. Kışa kadar bakarım. Başka kuzu da yanında olsa eş olarak bakarım. Tek durmuyor, sağa koşuyor, sola koşuyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/kuzularin-anneleriyle-bulusmasi-renkli-goruntuler-olusturdu-1070097077.html
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Kuzusuna bebek gibi bakıyor, yanından hiç ayırmıyor
Kuzusuna bebek gibi bakıyor, yanından hiç ayırmıyor
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video, kuzu, mamak, ankara, hayvan, hayvan sevgisi, yavru
video, kuzu, mamak, ankara, hayvan, hayvan sevgisi, yavru

Kuzusuna bebek gibi bakıyor: 'Anne olarak beni biliyor, haftada 100 liralık bez alıyorum'

10:53 09.05.2023
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Ankara’da yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı kuzusunu yanından hiç ayırmıyor.
Mamak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı ve 'Nonik' ismini verdiği kuzusunun bakımı ile özel ilgileniyor.

'Nonik'i yanından ayırmayan Kara, bakımına ve beslenmesine önem verdiği hayvanı iki günde bir yıkıyor.

'Evlat gibi bakıyorum'

Kuzuyu Kırıkkale’de yaşayan akrabalarından aldığını belirten Medine Kara, “Küçüktü, küçük tavşan kadardı. 4 aydır büyütüyorum burada. Günlük bir buçuk iki kilo süt içiriyorum. Haftada 100 liralık bez alıyorum. Komşular 'Pamuk' dedi, çocuklar da 'Nonik' dediler ismi Nonik kaldı. Mahallemdeki bütün komşular hep resim çekildi kuzuyla. Allah rızası için bakıyorum. Anne olarak beni biliyor. Yerine yatırıyorum, hemen fırlıyor arkam sıra koşuyor. Mutfağa, salona koşuyor. Büyüsün, büyüyünce kesip yiyecek değilim. Evlat gibi bakıyorum ona. Kışa kadar bakarım. Başka kuzu da yanında olsa eş olarak bakarım. Tek durmuyor, sağa koşuyor, sola koşuyor” dedi.
Erzincan'ın Akyazı beldesinde, kuzuların günde iki defa anneleriyle buluşma anlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
YAŞAM
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
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