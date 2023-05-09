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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/kilicdarogludan-yeni-video-ilk-turda-bitirelim-1070866653.html
Kılıçdaroğlu'dan yeni video: İlk turda bitirelim
Kılıçdaroğlu'dan yeni video: İlk turda bitirelim
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk turda bitirelim" notuyla yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği yeni bir videoyla "İlk turda bitirelim" çağrısı yaptı. 'Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu anlarsınız'Vatandaşlara bilinçli oy kullanma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı

Kılıçdaroğlu'dan yeni video: İlk turda bitirelim

22:53 09.05.2023 (güncellendi: 22:59 09.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk turda bitirelim" notuyla yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda, "Karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği yeni bir videoyla "İlk turda bitirelim" çağrısı yaptı.

'Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu anlarsınız'

Vatandaşlara bilinçli oy kullanma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
Öyle bir an gelir ki durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda önünüzde bir eşik belirir. Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu ve tekrar derin ve özgürce nefes almanın mümkün olduğunu anlarsınız. Bu eşiğin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Akabinde derin bir şifa sürecine girersiniz.
Bu şifa süreci tamamlandığında berrak, tertemiz, mutlu bir hayat önünüze serilir. Ama unutmamak gerekir ki o eşik öncesi olabilecek korkunç olaylar maalesef sonra yaşanacak şifa sürecini de uzatır. Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar.
Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız. Ve bir mesele daha… İlk turda bitireceksek belirtmek zorundayım ki mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok vekil çıkaracağı şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili, sistemi hızlı değiştirmek demektir. Yani özetle istirhamım şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil. Çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz ve bu yeni sistemde en küçük topluluklar, bireyler bile rahatlıkla fikirlerini söyleyebilecekleri; bunun için de muhatap bulabilecekleri ortama kavuşacaklar. Sesleri rahatlıkla duyulacak.
Bana isteyen, istediği kadar sert muhalefet yapabilecek. Amaç zaten tam da bu. Yani demokrasi. Yani düşünceyi ifade özgürlüğü. Türkiye'yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Onun için ilk turda bitirmemiz lazım. Bu nedenle bilinçli oy kullanmanızı rica ediyorum. Haydi, ilk turda bitirelim bu işi. Sonra Bay Kemal'e ne istersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü. Başım üstüne.
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