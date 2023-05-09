https://sputniknews.com.tr/20230509/kilicdaroglu-haksizlik-karsisinda-susan-dilsiz--seytandir-haksizlik-karsisinda-susmayacagiz-1070853634.html

Kılıçdaroğlu: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, haksızlık karşısında susmayacağız

Kılıçdaroğlu: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, haksızlık karşısında susmayacağız

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Kim haksızlığa uğrarsa, oy versin vermesin, kim haksızlığa uğrarsa adalet için ben onun yanındayım. Haksızlık karşısında... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T17:48+0300

2023-05-09T17:48+0300

2023-05-09T17:49+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

düzce

miting

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Düzce'de hava kirliliği sorunu olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu sorunu çözeceğini söyledi.Hayata geçirmeyi planladıkları sosyal projelerden bahseden Kılıçdaroğlu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceklerini kaydetti.Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 5 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa gidip oy kullanacağına işaret ederek, şöyle devam etti:Kadınların ve gençlerin, ülkeye demokrasiyi ve bereketi getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yeter artık ya gerçekten yeter. Mutfaklarda yangın var, sarayda yok mesela. Sarayda herkes hayatından memnun. Herkesin keyfi yerinde. 3 yerden, 5 yerden maaş alanlar var ama garibanın çocuğu üniversiteyi bitirmiş, işsiz, yıllardır iş arıyor, iş bulamıyor. Hiç meraklanmayın, benim saraylarda oturmak gibi bir düşüncem asla olmadı, hiç de olmayacak" diye konuştu.'Bay Kemal eşittir, adalet, hak, hukuk'Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına gideceğini dile getirerek, Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceklerini, barış eksenli bir politika yürüteceklerini anlattı.Esnaf ve çiftçinin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, seçildikleri takdirde yapacakları projelerden bahsederek, bunlarla toplumun her kesiminin kazanacağını, herkesin alın terinin karşılığının alacağını kaydetti.Herkesin hakkını teslim edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Şu yol, Ankara-İstanbul yolu, 450 kilometre yürüdüm. Adalet için yürüdüm 450 kilometreyi. Burada geceledim, bir gece Düzce'de kaldım. Dolayısıyla kim haksızlığa uğrarsa, oy versin vermesin, kim haksızlığa uğrarsa adalet için ben onun yanındayım. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Haksızlığa isyan edeceğiz ve haksızlığı gidereceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Bay Kemal eşittir, adalet, hak, hukuk. Bunu bileceksiniz" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, "Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağız. Onu da şanlı ordumuza teslim edeceğiz" diyerek, vatan ve bayrak konusunun kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.Sandığa gidecek seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandıkta oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, adaletten yana, hukuktan yana, alın terinden yana oy kullanın. Hırsızlardan yana değil, devleti soyanlardan yana değil. Oy kullanmayın devleti soyanlardan yana. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Herkes bilsin" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, 5'li çetelerin yanı sıra uyuşturucu baronlarının da kendisinin cumhurbaşkanı olmasını istemediğini dile getirerek, "Ama sözüm söz. Uyuşturucu baronlarının kökünü bu topraklardan kurutacağım ve keseceğim. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar" dedi.

düzce

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kemal kılıçdaroğlu, düzce, miting