https://sputniknews.com.tr/20230509/kilicdaroglu-bizim-tasla-sopayla-isimiz-yok-1070840951.html
Kılıçdaroğlu: Bizim taşla sopayla işimiz yok
Kılıçdaroğlu: Bizim taşla sopayla işimiz yok
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına Bolu'da devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki taşlı... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T14:36+0300
2023-05-09T14:36+0300
2023-05-09T14:36+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
orman
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da düzenlenen mitinge katıldı."Devlet istediğiniz gibi, arzu ettiğiniz gibi yönetilmez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti bilmesi, tanıması lazım. Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi lazım. Devletin dini adalettir. Hep birlikte adaleti de devletimizi de saygın kılmak için çalışacağız. Birileri yer birileri bakarsa, birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken bizim evlatlarımız işsiz, nerede iş bulurum arayışına girdiyse sorunumuz var demektir. Bu sorunu beraber çözeceğiz" ifadelerini kullandı.Erzurum'da mitingde meydana gelen olaylara ilişkin ise Kılıçdaroğlu "Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işidir. Herkesin düşüncesine saygı duymak Bay Kemal'in görevidir. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağım. Herkesi kucaklayacağız" dedi.Orman işçilerine sigorta vaadiCHP lideri Kılıçdaroğlu, orman işçilerine yönelik sigorta vaadinde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230509/iyi-partili-agiralioglu-kilicdaroglu-kazanirsa-parti-kurmak-zorunda-kalirim-1070838525.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, orman
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, orman
Kılıçdaroğlu: Bizim taşla sopayla işimiz yok
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına Bolu'da devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki taşlı saldırıya yönelik bir kez daha konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim taşla sopayla işimiz yok. Yiğit, namuslu insanlar bunu yapmaz." dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da düzenlenen mitinge katıldı.
"Devlet istediğiniz gibi, arzu ettiğiniz gibi yönetilmez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti bilmesi, tanıması lazım. Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi lazım. Devletin dini adalettir. Hep birlikte adaleti de devletimizi de saygın kılmak için çalışacağız. Birileri yer birileri bakarsa, birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken bizim evlatlarımız işsiz, nerede iş bulurum arayışına girdiyse sorunumuz var demektir. Bu sorunu beraber çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erzurum'da mitingde meydana gelen olaylara ilişkin ise Kılıçdaroğlu "Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işidir. Herkesin düşüncesine saygı duymak Bay Kemal'in görevidir. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağım. Herkesi kucaklayacağız" dedi.
Orman işçilerine sigorta vaadi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman işçilerine yönelik sigorta vaadinde bulundu:
"Türkiye'nin en fakir kesimidir. Üretirler, çalışırlar ama sigortalı kabul edilmezler. Değiştireceğim. Köylerde, ormanlarda kim alın teri döküyorsa kadınların tamamı ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Orman işçileri de sigortalı olacak. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi koşa koşa Putin'in ayağına gittiler. Gittiler kapısında bekledi. Putin açtı kronometreyi, nasıl beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur milliyetçilik? 85 milyona sözüm var, hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan. Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi, topraklarımızdan kim kaçırdı? Siz kim milliyetçilik kim? Bay Kemal Cumhurbaşkanı olunca Süleyman Şah Türbesi kendi topraklarımıza gidecek ve Türk bayrağı çekilecek. Trump 'Senin malvarlığını araştırırım' diyor. Tık yok. Aynı sözü Bay Kemal'e söylese 'Araştırmazsanız namertsiniz' derdi."