Kılıçdaroğlu: Bizim taşla sopayla işimiz yok

"Türkiye'nin en fakir kesimidir. Üretirler, çalışırlar ama sigortalı kabul edilmezler. Değiştireceğim. Köylerde, ormanlarda kim alın teri döküyorsa kadınların tamamı ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Orman işçileri de sigortalı olacak. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi koşa koşa Putin'in ayağına gittiler. Gittiler kapısında bekledi. Putin açtı kronometreyi, nasıl beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur milliyetçilik? 85 milyona sözüm var, hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan. Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi, topraklarımızdan kim kaçırdı? Siz kim milliyetçilik kim? Bay Kemal Cumhurbaşkanı olunca Süleyman Şah Türbesi kendi topraklarımıza gidecek ve Türk bayrağı çekilecek. Trump 'Senin malvarlığını araştırırım' diyor. Tık yok. Aynı sözü Bay Kemal'e söylese 'Araştırmazsanız namertsiniz' derdi."