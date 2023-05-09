https://sputniknews.com.tr/20230509/kanada-cinli-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1070808610.html

Kanada, Çinli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Kanada, Çinli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Kanada, Pekin'i eleştiren Kanadalı milletvekilini hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T01:27+0300

2023-05-09T01:27+0300

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dünya

kanada

çin

diplomat

istenmeyen kişi

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Kanada, Pekin'i eleştiren Kanadalı milletvekili Michael Chong’u hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etti.Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada, Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Açıkça söyledim, iç işlerimize hiçbir şekilde yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Kanada'daki diplomatlar, bu tür davranışlarda bulunmaları halinde evlerine gönderilecekleri konusunda uyarıldı. Bu karar, tüm faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra alınmıştır. Demokrasimizi savunmanın son derece önemli olduğu konusundaki kararlılığımızı koruyoruz" dedi.Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS), 2021'de milletvekili Michael Chong ve ailesine yönelik potansiyel tehditler hakkında bilgiler içeren Kanada'daki Çin etkisi hakkında rapor yayınlamıştı.Çin, Kanada'nın iç işlerine asla karışmadığını belirtmiş, Chong hakkındaki raporun 'gerçeklere dayanmadığını ve tamamen temelsiz olduğunu' ifade etmişti.

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