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Kanada, Çinli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Kanada, Çinli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Kanada, Pekin'i eleştiren Kanadalı milletvekilini hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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Kanada, Pekin'i eleştiren Kanadalı milletvekili Michael Chong’u hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etti.Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada, Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Açıkça söyledim, iç işlerimize hiçbir şekilde yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Kanada'daki diplomatlar, bu tür davranışlarda bulunmaları halinde evlerine gönderilecekleri konusunda uyarıldı. Bu karar, tüm faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra alınmıştır. Demokrasimizi savunmanın son derece önemli olduğu konusundaki kararlılığımızı koruyoruz" dedi.Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS), 2021'de milletvekili Michael Chong ve ailesine yönelik potansiyel tehditler hakkında bilgiler içeren Kanada'daki Çin etkisi hakkında rapor yayınlamıştı.Çin, Kanada'nın iç işlerine asla karışmadığını belirtmiş, Chong hakkındaki raporun 'gerçeklere dayanmadığını ve tamamen temelsiz olduğunu' ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230505/japonyada-ofis-acmaya-hazirlanan-natoya-cinden-tepki-asya-bir-gures-alani-degil--1070669872.html
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kanada, çin, diplomat, istenmeyen kişi
kanada, çin, diplomat, istenmeyen kişi

Kanada, Çinli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

01:27 09.05.2023
© AAKanada Bayrak
Kanada Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Kanada, Pekin'i eleştiren Kanadalı milletvekilini hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etti.
Kanada, Pekin'i eleştiren Kanadalı milletvekili Michael Chong’u hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etti.
Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada, Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Açıkça söyledim, iç işlerimize hiçbir şekilde yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Kanada'daki diplomatlar, bu tür davranışlarda bulunmaları halinde evlerine gönderilecekleri konusunda uyarıldı. Bu karar, tüm faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra alınmıştır. Demokrasimizi savunmanın son derece önemli olduğu konusundaki kararlılığımızı koruyoruz" dedi.
Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS), 2021'de milletvekili Michael Chong ve ailesine yönelik potansiyel tehditler hakkında bilgiler içeren Kanada'daki Çin etkisi hakkında rapor yayınlamıştı.
Çin, Kanada'nın iç işlerine asla karışmadığını belirtmiş, Chong hakkındaki raporun 'gerçeklere dayanmadığını ve tamamen temelsiz olduğunu' ifade etmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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