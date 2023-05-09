https://sputniknews.com.tr/20230509/kamu-iscisinin-zam-orani-aciklaniyor-1070828176.html
Kamu işçisinin zam oranı açıklanıyor
Kamu işçisinin zam oranı açıklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni”ne katılıyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:11+0300
2023-05-09T12:11+0300
2023-05-09T12:14+0300
ekonomi
kamu
vedat bilgin
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kamu, vedat bilgin, recep tayyip erdoğan
kamu, vedat bilgin, recep tayyip erdoğan
Kamu işçisinin zam oranı açıklanıyor
12:11 09.05.2023 (güncellendi: 12:14 09.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni”ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılıyor.