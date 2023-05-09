https://sputniknews.com.tr/20230509/kamu-iscilerinin-zam-orani-belli-oluyor-cumhurbaskani-erdogan-1130da-aciklama-yapacak-1070813251.html
Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 11.30'da açıklama yapacak
Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 11.30'da açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 11.30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapacak. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T08:50+0300
2023-05-09T08:50+0300
2023-05-09T08:52+0300
ekonomi
kamu
işçi
zam
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapacak.Böylelikle 700 bin kamu işçisinin zam oranı bugün belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230507/kilicdaroglu-14-mayista-sadece-bana-oy-vermeyeceksiniz-adalet-arayan-herkese-oy-vereceksiniz-1070757412.html
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kamu, işçi, zam, recep tayyip erdoğan
kamu, işçi, zam, recep tayyip erdoğan
Kamu işçilerinin zam oranı belli oluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 11.30'da açıklama yapacak
08:50 09.05.2023 (güncellendi: 08:52 09.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 11.30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapacak.
Böylelikle 700 bin kamu işçisinin zam oranı bugün belli olacak.