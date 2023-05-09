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https://sputniknews.com.tr/20230509/izmirde-kadina-siddet-uygulan-adam-cevredekiler-tarafindan-dovuldu-1070828228.html
İzmir'de kadına şiddet uygulan adam, çevredekiler tarafından dövüldü
İzmir'de kadına şiddet uygulan adam, çevredekiler tarafından dövüldü
İzmir'de bir adam, eski sevgilisini darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın kurtarılırken, kaçmaya çalışan adam da dövüldü 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:14+0300
2023-05-09T12:14+0300
türkiye
izmir
konak
kadına şiddet
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İzmir'in Konak ilçesinde olay, dün gece 23.50 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı Şerafettin Sokak'ta meydana geldi.Eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla darp etti.Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen talihsiz kadın, A.E.'nin tekme darbelerine de maruz kalarak yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.Olay sonrası A.E. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Yaralanan talihsiz kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan, A.E.'nin eski sevgilisi A.Ş.'yi darp ettiği anlar saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan A.E. ve A.Ş. tartışmaya başlıyor.A.Ş.'yi kendisi ile gelmesi için kolundan çeken A.E., daha sonra A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumruk darbeleri ile darp ediyor. Aldığı darbeler ile A.Ş. yere yığılırken, A.E. yerde tekmelemeye devam ediyor. Daha sonra kaçan A.E.'nin peşinden vatandaşların koştuğu görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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izmir, konak, kadına şiddet
izmir, konak, kadına şiddet

İzmir'de kadına şiddet uygulan adam, çevredekiler tarafından dövüldü

12:14 09.05.2023
© Fotoğrafİzmir'de kadına şiddet uygulan adam, çevredekiler tarafından dövüldü
İzmir'de kadına şiddet uygulan adam, çevredekiler tarafından dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Fotoğraf
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İzmir'de bir adam, eski sevgilisini darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın kurtarılırken, kaçmaya çalışan adam da dövüldü
İzmir'in Konak ilçesinde olay, dün gece 23.50 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı Şerafettin Sokak'ta meydana geldi.
Eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla darp etti.
Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen talihsiz kadın, A.E.'nin tekme darbelerine de maruz kalarak yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.
Olay sonrası A.E. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Yaralanan talihsiz kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, A.E.'nin eski sevgilisi A.Ş.'yi darp ettiği anlar saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan A.E. ve A.Ş. tartışmaya başlıyor.
A.Ş.'yi kendisi ile gelmesi için kolundan çeken A.E., daha sonra A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumruk darbeleri ile darp ediyor. Aldığı darbeler ile A.Ş. yere yığılırken, A.E. yerde tekmelemeye devam ediyor. Daha sonra kaçan A.E.'nin peşinden vatandaşların koştuğu görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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