https://sputniknews.com.tr/20230509/italya-cinin-kusak-ve-yol-projesinden-cikmayi-planliyor-1070864773.html

İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çıkmayı planlıyor

İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çıkmayı planlıyor

İtalya Başbakanı George Meloni, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yaptıkları görüşmede, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çekilme... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T22:11+0300

2023-05-09T22:11+0300

2023-05-09T22:11+0300

dünya

italya

kuşak ve yol girişimi

giorgia meloni

abd

çin

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Bloomberg’e konuşan bir kaynak, “Meloni, geçen hafta Roma’da gerçekleşen görüşmede McCarthy’ye henüz nihai kararın alınmamasına rağmen, hükümetin Çin'in geniş kapsamlı Kuşak ve Yol projesinden çekilmekten yana olduğuna dair güvence verdi” ifadelerini kullandı.İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da Washington’un Roma’ya Çin’in bu girişiminden çıkması yönünde sağlam duruş sergilemesi için baskı yaptığını söyledi.Haberde, Meloni’nin danışmanlarının henüz projeden çıkma kararıyla ilgili 'ayrıntıları ve tarihleri' müzakere ettiği ifade edilerek İtalya yönetiminin Çin’in olası misilleme nedeniyle tedirgin olduğu kaydedildi.Roma’nın olası kararının büyük ölçüde Çinli yatırımcıların İtalya'daki güçlü varlığından kaynaklandığına işaret eden kaynaklar, özellikle Çinli devlet şirketi Sinochem Holdings’in büyük etkisine dikkat çekti. Sinochem Holdings, İtalyan lastik üreticisi Pirelli’nin en büyük hissedarı.Öte yandan haberde, İtalya’nın bu konuda herhangi bir kararının en erken Japonya’nın Hiroşima şehrinde 19-21 Mayıs’ta yapılacak G7 Zirvesi’nden sonra beklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20230328/rapor-cin-son-10-yilda-kusak-ve-yol-girisimindeki-ulkelere-dev-krediler-sundu-1068857880.html

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