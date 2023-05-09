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İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çıkmayı planlıyor
İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çıkmayı planlıyor
İtalya Başbakanı George Meloni, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yaptıkları görüşmede, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çekilme... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:11+0300
2023-05-09T22:11+0300
dünya
italya
kuşak ve yol girişimi
giorgia meloni
abd
çin
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Bloomberg’e konuşan bir kaynak, “Meloni, geçen hafta Roma’da gerçekleşen görüşmede McCarthy’ye henüz nihai kararın alınmamasına rağmen, hükümetin Çin'in geniş kapsamlı Kuşak ve Yol projesinden çekilmekten yana olduğuna dair güvence verdi” ifadelerini kullandı.İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da Washington’un Roma’ya Çin’in bu girişiminden çıkması yönünde sağlam duruş sergilemesi için baskı yaptığını söyledi.Haberde, Meloni’nin danışmanlarının henüz projeden çıkma kararıyla ilgili 'ayrıntıları ve tarihleri' müzakere ettiği ifade edilerek İtalya yönetiminin Çin’in olası misilleme nedeniyle tedirgin olduğu kaydedildi.Roma’nın olası kararının büyük ölçüde Çinli yatırımcıların İtalya'daki güçlü varlığından kaynaklandığına işaret eden kaynaklar, özellikle Çinli devlet şirketi Sinochem Holdings’in büyük etkisine dikkat çekti. Sinochem Holdings, İtalyan lastik üreticisi Pirelli’nin en büyük hissedarı.Öte yandan haberde, İtalya’nın bu konuda herhangi bir kararının en erken Japonya’nın Hiroşima şehrinde 19-21 Mayıs’ta yapılacak G7 Zirvesi’nden sonra beklenmesi gerektiğinin altı çizildi.
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italya, kuşak ve yol girişimi, giorgia meloni, abd, çin
italya, kuşak ve yol girişimi, giorgia meloni, abd, çin

İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çıkmayı planlıyor

22:11 09.05.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE / İtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE /
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İtalya Başbakanı George Meloni, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yaptıkları görüşmede, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol projesinden çekilme niyetinde olduğunu belirtti.
Bloomberg’e konuşan bir kaynak, “Meloni, geçen hafta Roma’da gerçekleşen görüşmede McCarthy’ye henüz nihai kararın alınmamasına rağmen, hükümetin Çin'in geniş kapsamlı Kuşak ve Yol projesinden çekilmekten yana olduğuna dair güvence verdi” ifadelerini kullandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da Washington’un Roma’ya Çin’in bu girişiminden çıkması yönünde sağlam duruş sergilemesi için baskı yaptığını söyledi.
Haberde, Meloni’nin danışmanlarının henüz projeden çıkma kararıyla ilgili 'ayrıntıları ve tarihleri' müzakere ettiği ifade edilerek İtalya yönetiminin Çin’in olası misilleme nedeniyle tedirgin olduğu kaydedildi.
Roma’nın olası kararının büyük ölçüde Çinli yatırımcıların İtalya'daki güçlü varlığından kaynaklandığına işaret eden kaynaklar, özellikle Çinli devlet şirketi Sinochem Holdings’in büyük etkisine dikkat çekti. Sinochem Holdings, İtalyan lastik üreticisi Pirelli’nin en büyük hissedarı.
Öte yandan haberde, İtalya’nın bu konuda herhangi bir kararının en erken Japonya’nın Hiroşima şehrinde 19-21 Mayıs’ta yapılacak G7 Zirvesi’nden sonra beklenmesi gerektiğinin altı çizildi.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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