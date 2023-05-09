https://sputniknews.com.tr/20230509/istanbulda-9-mayis-konvoyu-1070835949.html
İstanbul'da '9 Mayıs' konvoyu
İstanbul'da '9 Mayıs' konvoyu
9 Mayıs Zafer Bayramı, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen araç konvoyuyla kutlandı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:19+0300
2023-05-09T13:19+0300
2023-05-09T13:19+0300
türkiye
istanbul
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
sarıyer
belgrad ormanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070835556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a9d59987a63c6352ba686996cb44ce4.png
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümü, dünya çapında çeşitli ülkelerde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul'da da, Heybeliada'da düzenlenen etkinliğin ardından bugün de 9 Mayıs Araç konvoyu düzenlendi. Rus ve Sovyet bayraklarıyla süslü araçların katılımıyla Belgrad Ormanı'ndan yola çıkan konvoy, rotasını Rusya Başkonsolosluğu'nun Sarıyer'de bulunan yazlık binasında sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230508/9-mayis-zafer-gunu-istanbulda-duzenlenen-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1070783968.html
türkiye
istanbul
sarıyer
belgrad ormanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070835556_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_dbccdb90fd26a55daa6d6450ae6a93ab.png
İstanbul'da '9 Mayıs' konvoyu
İstanbul'da '9 Mayıs' konvoyu
2023-05-09T13:19+0300
true
PT2M08S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, sarıyer, belgrad ormanı
istanbul, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, sarıyer, belgrad ormanı
İstanbul'da '9 Mayıs' konvoyu
Abone ol
9 Mayıs Zafer Bayramı, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen araç konvoyuyla kutlandı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümü, dünya çapında çeşitli ülkelerde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
İstanbul'da da, Heybeliada'da düzenlenen etkinliğin ardından bugün de 9 Mayıs Araç konvoyu düzenlendi.
Rus ve Sovyet bayraklarıyla süslü araçların katılımıyla Belgrad Ormanı'ndan yola çıkan konvoy, rotasını Rusya Başkonsolosluğu'nun Sarıyer'de bulunan yazlık binasında sonlandırdı.