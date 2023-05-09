https://sputniknews.com.tr/20230509/israil-misira-dogalgaz-ihracatinin-artirilmasini-onayladi-1070817002.html

İsrail, Mısır'a doğalgaz ihracatının artırılmasını onayladı

İsrail, Mısır'a doğalgaz ihracatının artırılmasını onayladı

İsrail hükümeti, ihracatı artırmak için İsrail'in Mısır'a yönelik doğalgaz boru hatlarının genişletilmesi önerisinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T10:11+0300

2023-05-09T10:11+0300

2023-05-09T10:11+0300

dünya

israil

mısır

doğalgaz

ihracat

karar

artış

enerji

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0e/1062301489_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_65a37cb0ede097a06daed82a7243ac78.jpg

İsrail Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mısır'a gaz ihracının artırılmasına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail Bakanlar Kurulu'nun, ihracatı artırmak adına Mısır'a yönelik doğalgaz boru hatlarının genişletilmesi önerisini onayladığı kaydedildi.Yeni boru hattının uzunluğunun yaklaşık 65 kilometre olacağı belirtilen açıklamada, bu ek gaz ile yılda 200 milyon şekelin (55.6 milyon dolar) yanı sıra vergi gelirinin sağlanacağı aktarıldı.Yerel basında yer alan haberlere göre ise söz konusu öneri, yıllık 6 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip, 65 kilometre uzunluğunda Mısır'a doğru yeni bir boru hattı inşa edilmesini öngörüyor.Söz konusu boru hattının, İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihraç etmek için bir altyapı görevi göreceği ve böylece Rus gazına alternatif arayan Avrupa ülkelerine Mısır'dan gaz ihraç etme seçeneklerini artıracağı belirtiliyor.'Yakında alınması gereken kararlara hazırlık'Haberde, Enerji Bakanı Yisrael Katz'ın 'mevcut kararın İsrail ile Mısır arasında doğalgaz alanındaki işbirliği imkanlarını artırdığı, bunun da yakında alınması gereken ihracat kararlarına hazırlık olacağı' şeklindeki açıklamalarına yer verildi.Katz'ın ayrıca 'iki ülke arasındaki işbirliğinin; ekonomiyi güçlendireceği, İsrail vatandaşlarının refahını ve bölgesel istikrarı artıracağı, ayrıca doğal gaz, yenilenebilir enerjiler, hidrojen ve enerji depolama alanlarının yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceği' yönündeki ifadeleri de aktarıldı.İsrail gazı, boru hatlarıyla Mısır ve Ürdün'e ihraç ediliyor. Ürdün, doğal gazı kendi gereksinimleri için kullanırken Mısır, sıvılaştırdıktan sonra yurt dışına yeniden ihraç ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230506/faturalardan-dogalgazin-nasil-dusecegi-netlesti-hatali-fatura-iptal-edilecek-1070700986.html

israil

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, mısır, doğalgaz, ihracat, karar, artış, enerji, ekonomi