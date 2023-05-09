https://sputniknews.com.tr/20230509/iran-suriyeye-en-gelismis-savunma-silahlarimizi-vermeye-haziriz-1070808197.html

İran: Suriye'ye en gelişmiş savunma silahlarımızı vermeye hazırız

İran: Suriye'ye en gelişmiş savunma silahlarımızı vermeye hazırız

İran Savunma Bakanı Muhammed-Reza Karai Aştiyani, ülkesinin güvenliği artırmak için en gelişmiş savunma silahlarını Suriye'ye vermeye hazır olduğunu söyledi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T00:48+0300

2023-05-09T00:48+0300

2023-05-09T00:48+0300

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İran Savunma Bakanı Muhammed-Reza Karai Aştiyani, Suriyeli mevkidaşıyla düzenlediği toplantıda İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarına dair yorum yaptı.Ülkenin yarı resmi Tesnim haber ajansına konuşan Aştiyani, "Suriye'nin çeşitli alanlarda restorasyon dönemi başladı ve İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı, diğer alanların yanı sıra Suriye Arap Ordusu'na en gelişmiş savunma silahlarını tedarik etmeye hazır" dedi.Aynı zamanda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri de Tahran'ın terörle mücadele ve modern savaş konusundaki engin tecrübesini Umman Sultanlığı ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.Bagheri, "İran İslam Cumhuriyeti terörle mücadele, modern savaş ve askeri teçhizat geliştirme konularında engin bir deneyime sahip ve biz bunu kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230508/suriye-iran-lubnan-arap-birligi-kararini-biyik-altindan-gulerek-karsiladi-katar-normallesmem-dedi-1070792658.html

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