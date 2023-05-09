https://sputniknews.com.tr/20230509/iran-ile-turkiye-arasinda-ortak-serbest-ticaret-bolgesi-kurulacak-1070811874.html
İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacak
İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacak
İranlı yetkili, İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını duyurdu. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T06:53+0300
2023-05-09T06:53+0300
2023-05-09T06:53+0300
dünya
iran
türkiye
serbest ticaret
serbest ticaret anlaşması
serbest ticaret bölgesi
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İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki, başkent Tahran’daki İran İhracat Fuarı’nda (IRAN EXPO 2023) düzenlediği basın toplantısında, ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için18 ülke ile görüşme yaptıklarını kaydetti.Bu konuda Türkiye ile de görüşmelerde bulunduklarını aktaran Abdulmeleki, “Son birkaç ayda uzmanlarımız muhataplarıyla genellikle çevrim içi müzakerelerde bulundu” diye konuştu.Ortak serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin mutabakat metni hazırlandığını kaydeden Abdulmeleki, söz konusu mutabakatın bir iki ay içinde imzalanacağını belirtti.Abdulmeleki, geçen aylarda Türkiye ile parlamento düzeyinde olumlu yönde görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Türkiye’deki iki serbest ticaret bölgesini ziyaret ettiklerini aktardı.Karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunarak iyi bir işbirliği yapmayı hedeflediklerini söyleyen Abdulmeleki, görüşmelerde serbest ticaret bölgesinin iyi bir şekilde yönetilmesi için gerekli teknoloji aktarımı üzerinde durduklarını dile getirdi.Abdulmeleki, mutabakatın imzalanmasını beklediklerini, imza sonrasında hukuki, teknik ve coğrafi konuları ele alarak serbest ticaret bölgesinin faaliyetlerine başlayacaklarını aktardı.
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iran, türkiye, serbest ticaret, serbest ticaret anlaşması, serbest ticaret bölgesi
iran, türkiye, serbest ticaret, serbest ticaret anlaşması, serbest ticaret bölgesi
İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacak
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İranlı yetkili, İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını duyurdu.
İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki, başkent Tahran’daki İran İhracat Fuarı’nda (IRAN EXPO 2023) düzenlediği basın toplantısında, ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için18 ülke ile görüşme yaptıklarını kaydetti.
Bu konuda Türkiye ile de görüşmelerde bulunduklarını aktaran Abdulmeleki, “Son birkaç ayda uzmanlarımız muhataplarıyla genellikle çevrim içi müzakerelerde bulundu” diye konuştu.
Ortak serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin mutabakat metni hazırlandığını kaydeden Abdulmeleki, söz konusu mutabakatın bir iki ay içinde imzalanacağını belirtti.
Abdulmeleki, geçen aylarda Türkiye ile parlamento düzeyinde olumlu yönde görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Türkiye’deki iki serbest ticaret bölgesini ziyaret ettiklerini aktardı.
Karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunarak iyi bir işbirliği yapmayı hedeflediklerini söyleyen Abdulmeleki, görüşmelerde serbest ticaret bölgesinin iyi bir şekilde yönetilmesi için gerekli teknoloji aktarımı üzerinde durduklarını dile getirdi.
Abdulmeleki, mutabakatın imzalanmasını beklediklerini, imza sonrasında hukuki, teknik ve coğrafi konuları ele alarak serbest ticaret bölgesinin faaliyetlerine başlayacaklarını aktardı.