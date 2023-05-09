İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Bana ihtiyacın yok

"Sayın Kılıçdaroğlu'na Nazilli'den sesleniyorum. Diyor ki, 'Ben yüzde 60 ile kazanıyorum.' O zaman bana ihtiyacın yok, sorun yok. Bir de gazeteciler ve sanatçılar bir furya başlattı 'Muharrem İnce çekil' diye. Onlara da diyorum ki lütfen, siyaseti ve sokağı bilmiyorsunuz. Muharrem İnce'nin oy aldığı kesim farklı. Muharrem İnce gençlerden oy alıyor. Muharrem İnce'nin gönüldaşları ve Memleket Partisi'nin üyeleri müridim değil ki. Yani ben çekilince hepsi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mi gidecekler? Böyle bir dünya var mı? Sen çekil, sen de çekil… Erdoğan da çekilsin o zaman. Tek başına girsin daha kolay kazanır. Böyle siyaset mi olur?"