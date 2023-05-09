https://sputniknews.com.tr/20230509/ikinci-dunya-savasinda-kaybettiklerinin-anisina-eksi-72-derecede-olumsuz-alay-gecidi-duzenlediler-1070866283.html
İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiklerinin anısına eksi 72 derecede Ölümsüz Alay geçidi düzenlediler
İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiklerinin anısına eksi 72 derecede Ölümsüz Alay geçidi düzenlediler
Güney Kutbu bölgesinde yer alan Vostok İstasyonu’ndaki Rus kutup araştırmacıları, eksi 72 derecede ellerinde savaş gazilerinin portreleriyle sahada yürüdü ve... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:41+0300
2023-05-09T22:41+0300
2023-05-09T22:42+0300
dünya
vostok
rusya
‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
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Kuzey Kutbu bölgesindeki Svalbard takımadalarında, Barentsburg ve Pyramiden köylerinin yer aldığı bölgede ise bilim insanları ve yerli halk, şölen havasında müzik eşliğinde otomobillerin, özel teçhizatın ve kar araçlarının yer aldığı araç konvoyu düzenledi.
rusya
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
vostok , rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
vostok , rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiklerinin anısına eksi 72 derecede Ölümsüz Alay geçidi düzenlediler
22:41 09.05.2023 (güncellendi: 22:42 09.05.2023) Abone ol
Güney Kutbu bölgesinde yer alan Vostok İstasyonu’ndaki Rus kutup araştırmacıları, eksi 72 derecede ellerinde savaş gazilerinin portreleriyle sahada yürüdü ve kahraman atalarının hayatlarından hikayeler paylaştı.
Kuzey Kutbu bölgesindeki Svalbard takımadalarında, Barentsburg ve Pyramiden köylerinin yer aldığı bölgede ise bilim insanları ve yerli halk, şölen havasında müzik eşliğinde otomobillerin, özel teçhizatın ve kar araçlarının yer aldığı araç konvoyu düzenledi.