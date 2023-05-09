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İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiklerinin anısına eksi 72 derecede Ölümsüz Alay geçidi düzenlediler
İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiklerinin anısına eksi 72 derecede Ölümsüz Alay geçidi düzenlediler
Güney Kutbu bölgesinde yer alan Vostok İstasyonu’ndaki Rus kutup araştırmacıları, eksi 72 derecede ellerinde savaş gazilerinin portreleriyle sahada yürüdü ve... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:41+0300
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dünya
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rusya
‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
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Kuzey Kutbu bölgesindeki Svalbard takımadalarında, Barentsburg ve Pyramiden köylerinin yer aldığı bölgede ise bilim insanları ve yerli halk, şölen havasında müzik eşliğinde otomobillerin, özel teçhizatın ve kar araçlarının yer aldığı araç konvoyu düzenledi.
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vostok , rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
vostok , rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü

İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiklerinin anısına eksi 72 derecede Ölümsüz Alay geçidi düzenlediler

22:41 09.05.2023 (güncellendi: 22:42 09.05.2023)
© Fotoğraf : Telegram / zvezdanewsGüney Kutbu bölgesinde yer alan Vostok İstasyonu’ndaki Rus kutup araştırmacıları, eksi 72 derecede ellerinde savaş gazilerinin portreleriyle sahada yürüdü ve kahraman atalarının hayatlarından hikayeler paylaştı.
Güney Kutbu bölgesinde yer alan Vostok İstasyonu’ndaki Rus kutup araştırmacıları, eksi 72 derecede ellerinde savaş gazilerinin portreleriyle sahada yürüdü ve kahraman atalarının hayatlarından hikayeler paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Fotoğraf : Telegram / zvezdanews
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Güney Kutbu bölgesinde yer alan Vostok İstasyonu’ndaki Rus kutup araştırmacıları, eksi 72 derecede ellerinde savaş gazilerinin portreleriyle sahada yürüdü ve kahraman atalarının hayatlarından hikayeler paylaştı.
Kuzey Kutbu bölgesindeki Svalbard takımadalarında, Barentsburg ve Pyramiden köylerinin yer aldığı bölgede ise bilim insanları ve yerli halk, şölen havasında müzik eşliğinde otomobillerin, özel teçhizatın ve kar araçlarının yer aldığı araç konvoyu düzenledi.
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