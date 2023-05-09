https://sputniknews.com.tr/20230509/icisleri-bakanligindan-secim-duzenlemesi-sandik-sonuclarini-polis-ve-jandarma-toplayacak-1070831664.html

İçişleri Bakanlığı'ndan seçim düzenlemesi: Sandık sonuçlarını polis ve jandarma toplayacak

İçişleri Bakanlığı'ndan seçim düzenlemesi: Sandık sonuçlarını polis ve jandarma toplayacak

İçişleri Bakanlığı sandık sonuçlarının polis ve jandarma tarafından alınıp excel tablosu haline getirilerek, GAMER’e gönderilmesini kararlaştırdı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T12:42+0300

2023-05-09T12:42+0300

2023-05-09T12:42+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden özel bir seçim modülü hazırlayarak, paralel seçim kurulu oluşturma girişimi YSK'dan dönmüştü.Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bakanlık bu kez sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınıp excel tablosu haline getirilerek, GAMER'e gönderilmesini kararlaştırdı.YSK'ya başvuran İçişleri Bakanlığı sandık bilgileri ile il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarını istemişti. Yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarını da talep etmişti. YSK, bakanlığın yaptığı başvuruyu “Seçim, seçim kurullarının işidir. GAMER'in seçim görevi bulunmuyor” diyerek reddetmişti.Bu gelişmeler üzerine geçen cuma günü 81 ilde GAMER'den sorumlu vali yardımcıları ve GAMER müdürleri toplandı. İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, GAMER Başkanı Hakan Kafkas, Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürü Kurumsal Uygulamalar Daire Başkanı Barkın Cansız başkanlığında yapılan toplantıda, YSK'nın reddi ve kamuoyundaki itirazlardan ötürü e-sistem üzerinden girişlerin yapılamayacağı belirtildi. Bu nedenle sandıklardan polis ve jandarma marifetiyle alınan bilgilerin excel formatında Ankara GAMER'e gönderilmesi yönünde talimat verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/14-mayis-secimlerinin-oy-pusulalarinin-basimi-tamamlandi-1070814730.html

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türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, içişleri bakanlığı