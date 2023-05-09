https://sputniknews.com.tr/20230509/icisleri-bakani-soylu-tayyip-erdogan-doguyla-batiyi-birlestirdi-1070857564.html

İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi

İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi. O Avrupa'nın liderleri var ya Sayın Cumhurbaşkanımız balkon... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T19:33+0300

2023-05-09T19:33+0300

2023-05-09T19:33+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

batı

avrupa

balkon konuşması

recep tayyip erdoğan

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AK Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Soylu, Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, pazar günü gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nden bahsetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki önemli iş yaptığını söyleyen Soylu, "Bunlardan bir tanesi 1960 darbesinden sonra bu ülkeye Batı sızdı ve bütün kurumlarına sızmaya çalıştı. Bütün Türkiye'yi vesayetle yönetmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan, son 21 yılda, milletin sayesinde Batı'yı bu ülkeden silmiş süpürmüştür, onun bütün mekanizmalarını. İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi." diye konuştu.Önlerinde tarihi bir fırsatın olduğunu, Batı'yı ilk kez böyle yakaladıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:"İlk kez Batı'yı bize yaptırmadıkları Taksim'deki camiyi yaparak yakaladık." diyen Soylu, Türkiye'de savunma sanayisini yüzde 20'den yüzde 80'e çıktığı bir halle beraber Batı'yı yakaladıklarını vurguladı.Bakan Soylu, 14 Mayıs akşamını işaret ederek, "O akşam ne olacak biliyor musunuz? O Avrupa'nın liderleri var ya Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıkmadan önce arayacaklar, diyecekler ki 'Tayyip Reis ile görüşebilir miyiz?' Allah bu onuru, gururu milletimize yaşatacak inşallah." diye konuştu.

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süleyman soylu, batı, avrupa, balkon konuşması, recep tayyip erdoğan