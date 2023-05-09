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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/icisleri-bakani-soylu-tayyip-erdogan-doguyla-batiyi-birlestirdi-1070857564.html
İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi. O Avrupa'nın liderleri var ya Sayın Cumhurbaşkanımız balkon... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T19:33+0300
2023-05-09T19:33+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
batı
avrupa
balkon konuşması
recep tayyip erdoğan
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AK Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Soylu, Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, pazar günü gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nden bahsetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki önemli iş yaptığını söyleyen Soylu, "Bunlardan bir tanesi 1960 darbesinden sonra bu ülkeye Batı sızdı ve bütün kurumlarına sızmaya çalıştı. Bütün Türkiye'yi vesayetle yönetmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan, son 21 yılda, milletin sayesinde Batı'yı bu ülkeden silmiş süpürmüştür, onun bütün mekanizmalarını. İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi." diye konuştu.Önlerinde tarihi bir fırsatın olduğunu, Batı'yı ilk kez böyle yakaladıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:"İlk kez Batı'yı bize yaptırmadıkları Taksim'deki camiyi yaparak yakaladık." diyen Soylu, Türkiye'de savunma sanayisini yüzde 20'den yüzde 80'e çıktığı bir halle beraber Batı'yı yakaladıklarını vurguladı.Bakan Soylu, 14 Mayıs akşamını işaret ederek, "O akşam ne olacak biliyor musunuz? O Avrupa'nın liderleri var ya Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıkmadan önce arayacaklar, diyecekler ki 'Tayyip Reis ile görüşebilir miyiz?' Allah bu onuru, gururu milletimize yaşatacak inşallah." diye konuştu.
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süleyman soylu, batı, avrupa, balkon konuşması, recep tayyip erdoğan
süleyman soylu, batı, avrupa, balkon konuşması, recep tayyip erdoğan

İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi

19:33 09.05.2023
© İHA / AHMET DOĞAN - MURAT HOROZ-İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© İHA / AHMET DOĞAN - MURAT HOROZ-
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi. O Avrupa'nın liderleri var ya Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıkmadan önce arayacaklar, diyecekler ki 'Tayyip Reis ile görüşebilir miyiz?'" dedi.
AK Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Soylu, Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, pazar günü gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nden bahsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki önemli iş yaptığını söyleyen Soylu, "Bunlardan bir tanesi 1960 darbesinden sonra bu ülkeye Batı sızdı ve bütün kurumlarına sızmaya çalıştı. Bütün Türkiye'yi vesayetle yönetmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan, son 21 yılda, milletin sayesinde Batı'yı bu ülkeden silmiş süpürmüştür, onun bütün mekanizmalarını. İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi." diye konuştu.
Önlerinde tarihi bir fırsatın olduğunu, Batı'yı ilk kez böyle yakaladıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"İlk kez Amerika'yı bütün dünyaya, kendi insanına mahcup olduğu bir halde yakaladık. İlk kez Ukrayna-Rusya savaşında 'Biz beceremiyoruz. Biz yapamıyoruz. Küresel gıda krizini çözemiyoruz.' deyip, Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış gelmek zorunda oldukları bir zaman diliminde yakaladık. Bir kez Batı'yı, pandemide birbirlerinin maskelerini çalarken, fukara ülkelere mangalda kül bırakmazken, fukara ülkelere ve orta zenginlikteki ülkelere, 'Kusura bakmayın, biz aşı veremeyiz.' derken yakaladık. İlk kez Batı'yı bütün süreçlerin içerisinde vizyonsuz, yönsüz, çaresiz yakaladık. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. İşte ama ilk kez Batı'yı bu ülkeye yüz yılda bir gelebilecek bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yakaladık."
"İlk kez Batı'yı bize yaptırmadıkları Taksim'deki camiyi yaparak yakaladık." diyen Soylu, Türkiye'de savunma sanayisini yüzde 20'den yüzde 80'e çıktığı bir halle beraber Batı'yı yakaladıklarını vurguladı.
Bakan Soylu, 14 Mayıs akşamını işaret ederek, "O akşam ne olacak biliyor musunuz? O Avrupa'nın liderleri var ya Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıkmadan önce arayacaklar, diyecekler ki 'Tayyip Reis ile görüşebilir miyiz?' Allah bu onuru, gururu milletimize yaşatacak inşallah." diye konuştu.
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