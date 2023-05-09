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Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü
Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü
Hindistan’da MiG-21 tipi savaş uçağının bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T05:21+0300
2023-05-09T05:21+0300
2023-05-09T05:21+0300
dünya
hindistan
mig-21
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Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde yer alan Hanumangarh bölgesindeki Bahlol Nagar'da MiG-21 tipi savaş uçağı bir evin üzerine düştü.Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Hint medyası tarafından 'uçan tabut' olarak adlandırılan MiG-21, 1963'ten bu yana ülkenin en önemli savaş uçağı olurken Hindistan, 2025 yılına kadar filosundaki Sovyet dönemi savaş uçaklarının tamamını emekliye ayırmayı planlıyor.
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hindistan, mig-21
Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü
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Hindistan’da MiG-21 tipi savaş uçağının bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde yer alan Hanumangarh bölgesindeki Bahlol Nagar'da MiG-21 tipi savaş uçağı bir evin üzerine düştü.
Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Hint medyası tarafından 'uçan tabut' olarak adlandırılan MiG-21, 1963'ten bu yana ülkenin en önemli savaş uçağı olurken Hindistan, 2025 yılına kadar filosundaki Sovyet dönemi savaş uçaklarının tamamını emekliye ayırmayı planlıyor.