https://sputniknews.com.tr/20230509/hindistanda-otobus-kopruden-uctu-22-olu-1070852459.html
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü
Hindistan’da bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprüden nehir yatağına uçtu. Yaşanan olayda 22 kişi hayatını kaybetti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T17:21+0300
2023-05-09T17:21+0300
2023-05-09T17:21+0300
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hindistan
otobüs
kaza
otobüs kazası
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Hindistan’da bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi faciaya neden oldu.Hindistan’ın Khargone bölgesinde yer alan Dogargon köyünde sabah saatlerinde bir otobüs sürücüsü köprüden geçtiği sırada hız yapmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, köprüden nehir yatağına düştü.Kazada 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sürücünün de bulunduğu belirtildi.Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü
2023-05-09T17:21+0300
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video, hindistan, otobüs, видео, kaza, otobüs kazası
video, hindistan, otobüs, видео, kaza, otobüs kazası
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü
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Hindistan’da bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprüden nehir yatağına uçtu. Yaşanan olayda 22 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi faciaya neden oldu.
Hindistan’ın Khargone bölgesinde yer alan Dogargon köyünde sabah saatlerinde bir otobüs sürücüsü köprüden geçtiği sırada hız yapmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, köprüden nehir yatağına düştü.
Kazada 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sürücünün de bulunduğu belirtildi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.