https://sputniknews.com.tr/20230509/hatayspor-teknik-direktoru-volkan-demirel-ben-fenerbahcenin-kendisiyim-1070822773.html

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel "Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tabii ki böyle bir... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T11:16+0300

2023-05-09T11:16+0300

2023-05-09T11:16+0300

türkiye

volkan demirel

fenerbahçe

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra depremzedelere yardım için büyük çabası devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden tecrübeli teknik adam, Alman basınına konuştu.Deprem bölgesine gönderilen yardımlar hakkında konuşan Volkan Demirel, "Allah'a şükür her yerden yardım geliyor. Özellikle de Almanya'dan. En büyük yardım bagetler ve ekmekler geldi. Alman polisi 480 bin termal battaniye gönderdi. Ben de bu röportaj ile birlikte Almanya'ya bir karşılık vermek istedim" ifadelerini kullandı.Alman kulüpleri ile iletişime geçtiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin eski kalecisi olduğum için var olan popülerliğimi kullanarak Borussia Dortmund, Bayern Münih, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Mainz, Köln gibi Alman kulüplerinin yetkilileri ile görüşüp bazı maçlar organize edebiliriz diye düşündüm. Mainz bizi ilk günden beri destekledi. Ben buraya para bağışlamak istemiyorum, buradaki çocukların sorunları ile ilgilenmek istiyorum. Bunu da kendim için yapmıyorum" sözlerini sarf etti.Kendisine sorulan "Bir gün Fenerbahçe'de çalışmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Volkan Demirel, "Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim! Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım." yanıtını verdi.Fenerbahçe'nin hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu söyleyen Demirel, "18 yıl boyunca kaledeydim ve 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp. Her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim." dedi.

türkiye

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volkan demirel, fenerbahçe