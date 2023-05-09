https://sputniknews.com.tr/20230509/haberturk-yazari-uzunlugu-105-cm-olan-secimi-pusulasi-1-metreye-dusuruldu-1070833857.html

Habertürk yazarı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü

Habertürk yazarı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulasının 1 metreye düşürüldüğünü yazdı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T13:12+0300

2023-05-09T13:12+0300

2023-05-09T13:13+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

oy pusulası

türkiye

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Aydemir yazısında şunları kaydetti:“Uzunluğu 105 cm olan TBMM seçimi pusulası, ittifakların yer aldığı kutucukların arası daraltılarak bir metreye düşürüldü. Çünkü kesim ve basımın yapıldığı Ankara’da bu standardı karşılayacak matbaa yoktu. Bunun için, basılacak mührün oy vereceğiniz ittifak dışına taşmamasına ayrı bir dikkat göstermek gerekiyor.”

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seçim, oy pusulası, türkiye