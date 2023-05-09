https://sputniknews.com.tr/20230509/haberturk-yazari-uzunlugu-105-cm-olan-secimi-pusulasi-1-metreye-dusuruldu-1070833857.html
Habertürk yazarı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü
Habertürk yazarı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü
HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulasının 1 metreye düşürüldüğünü yazdı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:12+0300
2023-05-09T13:12+0300
2023-05-09T13:13+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
oy pusulası
türkiye
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Aydemir yazısında şunları kaydetti:“Uzunluğu 105 cm olan TBMM seçimi pusulası, ittifakların yer aldığı kutucukların arası daraltılarak bir metreye düşürüldü. Çünkü kesim ve basımın yapıldığı Ankara’da bu standardı karşılayacak matbaa yoktu. Bunun için, basılacak mührün oy vereceğiniz ittifak dışına taşmamasına ayrı bir dikkat göstermek gerekiyor.”
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seçim, oy pusulası, türkiye
seçim, oy pusulası, türkiye
Habertürk yazarı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü
13:12 09.05.2023 (güncellendi: 13:13 09.05.2023) Abone ol
HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulasının 1 metreye düşürüldüğünü yazdı.
Aydemir yazısında
şunları kaydetti:
“Uzunluğu 105 cm olan TBMM seçimi pusulası, ittifakların yer aldığı kutucukların arası daraltılarak bir metreye düşürüldü. Çünkü kesim ve basımın yapıldığı Ankara’da bu standardı karşılayacak matbaa yoktu. Bunun için, basılacak mührün oy vereceğiniz ittifak dışına taşmamasına ayrı bir dikkat göstermek gerekiyor.”