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https://sputniknews.com.tr/20230509/gaziantepte-secim-calismalarinda-kavga-5-kisi-yaralandi-1-kisi-gozaltina-alindi-1070868697.html
Gaziantep'te seçim çalışmalarında kavga: 5 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te seçim çalışmalarında kavga: 5 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralandı, havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı. AK Parti Gaziantep... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T23:56+0300
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türkiye
gaziantep
seçim
kavga
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Gaziantep'te bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı.Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, olayın yaşandığı bölgede partilerle görüştü.Gül, gazetecilere partililerinin bölgede 1 aya yakın süredir stant kurarak çalışma yürüttüğünü söyledi.Çalışmaların demokrasi şöleni içerisinde yapıldığını ifade eden Gül, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var" dedi.Taşlı, sopalı saldırıda kentin merkezi bölgesinde silahın çekildiğini vurgulayan Gül, hukuk mercilerinin tarafsız ve bağımsız şekilde gereğini yapacağını dile getirdi.Gül, şunları kaydetti:CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu, sağduyu çağrısı yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonuYaralıları ziyaret eden Gül, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefon görüşmesi sağladı.Görüşmede yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaralılara Allah'tan şifa diledi.
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gaziantep, seçim, kavga
gaziantep, seçim, kavga

Gaziantep'te seçim çalışmalarında kavga: 5 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı

23:56 09.05.2023
© AAAbdulhamit Gül
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralandı, havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı. AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, "Bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır" dedi.
Gaziantep'te bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı.
Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, olayın yaşandığı bölgede partilerle görüştü.
Gül, gazetecilere partililerinin bölgede 1 aya yakın süredir stant kurarak çalışma yürüttüğünü söyledi.
Çalışmaların demokrasi şöleni içerisinde yapıldığını ifade eden Gül, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var" dedi.
Taşlı, sopalı saldırıda kentin merkezi bölgesinde silahın çekildiğini vurgulayan Gül, hukuk mercilerinin tarafsız ve bağımsız şekilde gereğini yapacağını dile getirdi.
Gül, şunları kaydetti:
"Demokrasimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıkta bu anlamda, demokrasiye, gençlere yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantepli hemşerilerimiz verecektir. Gaziantep bir huzur şehridir, birliğin beraberliğin şehridir, Biz bu seçimin birlik, beraberlik, huzur içerisinde geçmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti sunacağız."
CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu, sağduyu çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Yaralıları ziyaret eden Gül, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefon görüşmesi sağladı.
Görüşmede yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaralılara Allah'tan şifa diledi.
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