https://sputniknews.com.tr/20230509/galatasarayin-sampiyonluk-hesabi-belli-oldu-1070819074.html

Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı

Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı

Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe

2023-05-09T10:24+0300

2023-05-09T10:24+0300

2023-05-09T10:24+0300

spor

galatasaray

şampiyonluk

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Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. Şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3’er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

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galatasaray-başakşehir maç sonucu, galatasaray nasıl şampiyon olur, galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu