https://sputniknews.com.tr/20230509/galatasarayin-sampiyonluk-hesabi-belli-oldu-1070819074.html
Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı
Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı
Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe
2023-05-09T10:24+0300
2023-05-09T10:24+0300
2023-05-09T10:24+0300
spor
galatasaray
şampiyonluk
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Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. Şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3’er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.
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galatasaray-başakşehir maç sonucu, galatasaray nasıl şampiyon olur, galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu
galatasaray-başakşehir maç sonucu, galatasaray nasıl şampiyon olur, galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı
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Başakşehir maçını kazanan Galatasaray, şampiyonluk hesaplarına başladı. Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarından 3 puan alırsa Fenerbahçe derbisinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. Şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.
Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3’er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.
Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak.
Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek.
Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.