https://sputniknews.com.tr/20230509/gagavuz-turkleri-9-mayisi-nasil-kutluyor-1070831777.html

Gagavuz Türkleri 9 Mayıs'ı nasıl kutluyor?

Gagavuz Türkleri 9 Mayıs'ı nasıl kutluyor?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümü, eski SSCB ülkelerinde olduğu gibi Moldova'ya bağlı Gagavuzya... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T12:42+0300

2023-05-09T12:42+0300

2023-05-09T12:42+0300

dünya

moldova

gagavuz türkleri

gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuzya

viktor petrov

irina vlah

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070831431_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_27c125eb51c29ae326d406667477857e.jpg

Bu yıl da, Gagavuzya'nın başkenti Komrat'ta bir araya gelen çok sayıda insan, akşam saatlerine kadar sürecek 9 Mayıs Zafer Bayramı programının startını verdi. Sabah saat 09'da Gagavuz Yeri Yürütme Kurulu binasından hareket eden Gagavuz halkı, Lenin Caddesi boyunca yürüyerek Zafer Anıtı'na gitti ve Ebedi Ateş Anıtı'nı ziyaret etti.Ayrıca, Sovyetlerin Nazizme karşı mücadelesini anlatan canlandırma ve konserler düzenlendi.Gagavuzya lideri Irina Vlah, Ulusal Meclis Başkanı Dmitry Konstantinov ve Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov ile birlikte, Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek bıraktı. 'Gagavuz halkı savaş kahramanlarını her zaman onurlandıracak'Etkinliklere ayrıca, sivil toplum örgütü 'Gagauz Halk Birliii' lideri ve Gagavuzya Başkan adayı Viktor Petrov da katıldı. Petrov, 9 Mayıs'la ilgili açıklamasında "Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda faşist işgalcilere karşı kazandığı Büyük Zafer Günü'nde yerli Gagavuzya sakinlerini kalbimin derinliklerinden kutluyorum. 3 bini Gagavuz olmak üzere 300 binden fazla Moldovalı Kızıl Ordu'da savaştı. Bu nedenle Gagavuz halkı, gelecek nesiller için hayatları pahasına zafer kazanan herkesin başarılarını her zaman onurlandıracaktır" ifadelerini kullandı.'Gagauz Halk Birlii' koordinatörü Valery Kıssa ise, Kızıl Ordu mensupları için "Gagavuzya, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanlarını onurlandırıyor, çünkü onlar, insan üstü çabalarla ve hayatları pahasına bize başımızın üstünde huzurlu bir gökyüzü verdiler" dedi.Moldovalı sosyalist milletvekili Aleksander Suhodolskiy ise, "Sovyet halkının başarısı olmasaydı, Kızıl Ordu'nun başarısı olmasaydı, Nazilerin elinde çok daha fazla insanın, yüz milyonlarcasının ölmüş olacağının farkındayız. Geçmişteki hataların tekrarlanmaması için Moldova halkı diğer halklarla birlikte bunu hatırlamalı" açıklamasında bulundu.'Tarihi yeniden yazamayız, zaferi bölüşemeyiz'Gagavuzya lideri Irina Vlah ise, Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, Batı'nın 'zaferi paylaşmaya çalıştığını' söyleyerek "Tarihi yeniden yazamayız. Zaferi bölüşemeyiz. Pasta dilimlerini böler gibi faşizme karşı zaferi paylaşamayız, bu zafer bizim, hepimizin. Özellikle de hâlâ hayatta olan ve en derin saygılarımızı ifade ettiğimiz birkaç gaziye ait" ifadelerini kullandı.Program akşama kadar sürecekZafer Alayı ile başlayan etkinlikler, akşam saat 18'de düzenlenecek '1418 gün ve gece' etkinliğiyle devam edecek. Bu etkinlikte, Büyük Anayurt Savaşı'nın her günü anısına mumlar dikilecek. Öte yandan, savaş döneminde askerlerin yediği yulaf lapası da '50 gram' isimli etkinlikte yeniden pişirilerek katılımcılara dağıtılacak. Ardından saat 20'de düzenlenecek konserde ise, Gagavuzya'dan sanatçılar zafer şarkıları söyleyecek ve etkinlik havai fişek gösterileri eşliğinde ünlü 'Zafer Günü' marşıyla saat 22'de sona erecek.Kişinev'de provokasyonÖte yandan, Moldova'nın başkenti Kişinev'de de düzenlenen törenlerde ise polis ve provokatörlerin tavrı dikkat çekti.Moldova polisi, Zafer Bayramı simgelerinden olan St.George kurdelesini takanlara para cezası uyguladı. Öte yandan, Moldova'nın eski lideri Igor Dodon'un da törenlere katılarak aynı kurdeleden taktığı görüldü.Dodon, "İstedikleri kadar (para cezası) gönderebilirler, başarılı olamayacaklar, zafer her halükarda bizim olacak. İnsanların buraya gelişiyle ilgili bazı sorunlar olmasına rağmen, insanların Zafer Bayramı'nı onurlandırdığını ve Moldova için her zaman böyle olacağı görülüyor" açıklamasında bulundu.Ayrıca, tören alanına gelen 3 kişi ise, ellerinde taşıdıkları NATO bayraklarıyla kitleyi provoke etmeye çalıştı.Ancak, Gagavuzya'da olduğu gibi, Moldova başkenti Kişinev'de de 9 Mayıs geçit töreni tüm engellemelere rağmen kutlandı.

moldova

gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuzya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

moldova, gagavuz türkleri, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, viktor petrov, irina vlah, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı