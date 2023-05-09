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https://sputniknews.com.tr/20230509/fitchten-abdli-bankalar-icin-bu-yil-zayif-performans-beklentisi-1070866516.html
Fitch'ten ABD'li bankalar için bu yıl 'zayıf performans' beklentisi
Fitch'ten ABD'li bankalar için bu yıl 'zayıf performans' beklentisi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklediğini ve bu performansın iş modeline, varlık... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:49+0300
2023-05-09T22:49+0300
dünya
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Fitch'ten yapılan açıklamada, Kasım 2022'deki görünüme paralel olarak 2023'te ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklentisinin sürdüğü belirtildi.Bu performansın muhtemelen iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliği ile istikrarına bağlı değişeceğine işaret edilen açıklamada, ABD bankalarının çoğunun 2023'e güçlü karlılık, varlık kalitesi, yasal sermaye ve likidite ile girdiği anımsatıldı.Açıklamada, bu durumun yakın vadeli zorlukların üstesinden gelinmesi için derecelendirme alanı sağladığı belirtildi.Daha uzun vadeli derecelendirme sonuçları değerlendirilirken Silikon Vadisi Bankası (SVB), Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflaslarından kaynaklanan ikinci derece etkilere giderek daha fazla odaklanıldığı vurgulandı.Fitch'in marttan bu yana son banka iflaslarından ve anlamlı mevduat çıkışlarından şiddetli şekilde etkilenen bankalar için birkaç negatif derecelendirme önlemi aldığına değinilen açıklamada, çoğu ABD bankası için 'aa' durağan görünümünün değişmediği ancak bankalar için özel sorunların ortaya çıkmaya devam edebileceği belirtildi.Açıklamada, daha uzun vadeli olabilecek ve ABD bankalarının puanını etkileyebilecek yapısal konuların değerlendirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.ABD bankaları için mevduat çıkışlarının mart sonundan bu yana istikrar kazandığına işaret edilen açıklamada, 26 Nisan'a kadar ABD ticari bankalarındaki mevduatların yüzde 3 düşerek 16 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.Açıklamada, son zamanlarda kredi veya mevduat büyümesi sektör normlarının önemli ölçüde üzerinde olan bankaların, negatif derecelendirme eylemleri açısından daha fazla risk altında olabileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/fed-bazi-bankalardaki-buyuk-mevduat-cikislari-kredi-kosullarinda-baski-olusturabilir-1070810564.html
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fitch, abd, banka
fitch, abd, banka

Fitch'ten ABD'li bankalar için bu yıl 'zayıf performans' beklentisi

22:49 09.05.2023
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklediğini ve bu performansın iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliği ile istikrarına bağlı değişebileceğini açıkladı.
Fitch'ten yapılan açıklamada, Kasım 2022'deki görünüme paralel olarak 2023'te ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklentisinin sürdüğü belirtildi.
Bu performansın muhtemelen iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliği ile istikrarına bağlı değişeceğine işaret edilen açıklamada, ABD bankalarının çoğunun 2023'e güçlü karlılık, varlık kalitesi, yasal sermaye ve likidite ile girdiği anımsatıldı.
Açıklamada, bu durumun yakın vadeli zorlukların üstesinden gelinmesi için derecelendirme alanı sağladığı belirtildi.
Daha uzun vadeli derecelendirme sonuçları değerlendirilirken Silikon Vadisi Bankası (SVB), Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflaslarından kaynaklanan ikinci derece etkilere giderek daha fazla odaklanıldığı vurgulandı.
Fitch'in marttan bu yana son banka iflaslarından ve anlamlı mevduat çıkışlarından şiddetli şekilde etkilenen bankalar için birkaç negatif derecelendirme önlemi aldığına değinilen açıklamada, çoğu ABD bankası için 'aa' durağan görünümünün değişmediği ancak bankalar için özel sorunların ortaya çıkmaya devam edebileceği belirtildi.
Açıklamada, daha uzun vadeli olabilecek ve ABD bankalarının puanını etkileyebilecek yapısal konuların değerlendirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.
ABD bankaları için mevduat çıkışlarının mart sonundan bu yana istikrar kazandığına işaret edilen açıklamada, 26 Nisan'a kadar ABD ticari bankalarındaki mevduatların yüzde 3 düşerek 16 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.
Açıklamada, son zamanlarda kredi veya mevduat büyümesi sektör normlarının önemli ölçüde üzerinde olan bankaların, negatif derecelendirme eylemleri açısından daha fazla risk altında olabileceği vurgulandı.
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
EKONOMİ
Fed: Bazı bankalardaki büyük mevduat çıkışları kredi koşullarında baskı oluşturabilir
03:29
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