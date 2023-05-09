https://sputniknews.com.tr/20230509/eytlilerin-bayram-ikramiyeleri-bugun-odenecek-1070809757.html

EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenecek

EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenecek

Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyelerini alacağı tarih açıklandı. EYT kapsamında emekli olanların hesaplarına bayram... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T01:47+0300

2023-05-09T01:47+0300

2023-05-09T01:50+0300

ekonomi

eyt

türkiye

ikramiye

emekli

emekli maaşı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.Açıklamada 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarih aralığında ödendiği hatırlatıldı. SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı.Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara da 19 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırıldı.Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYT'liler de bayram ikramiyelerini alacak.Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi tutarları yüzde 82 zamla 2 bin lira oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230508/emeklilikte-1261-gun-kurali-degisiyor-1070796506.html

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