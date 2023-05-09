https://sputniknews.com.tr/20230509/erzurumdaki-saldiriyla-ilgili-yakalanan-9-supheli-serbest-birakildi-1070859093.html
Erzurum'daki saldırıyla ilgili yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum'daki saldırıyla ilgili yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen 'Halk Buluşması'nda düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T20:13+0300
2023-05-09T20:13+0300
2023-05-09T20:13+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
erzurum
saldırı
serbest bırakma
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingde yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Kentte 7 Mayıs'ta yaşanan olaya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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ekrem imamoğlu, erzurum, saldırı, serbest bırakma
ekrem imamoğlu, erzurum, saldırı, serbest bırakma
Erzurum'daki saldırıyla ilgili yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen 'Halk Buluşması'nda düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingde yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kentte 7 Mayıs'ta yaşanan olaya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.