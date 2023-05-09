https://sputniknews.com.tr/20230509/erzurumdaki-saldiriyla-ilgili-yakalanan-9-supheli-serbest-birakildi-1070859093.html

Erzurum'daki saldırıyla ilgili yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Erzurum'daki saldırıyla ilgili yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen 'Halk Buluşması'nda düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T20:13+0300

2023-05-09T20:13+0300

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türkiye

ekrem imamoğlu

erzurum

saldırı

serbest bırakma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingde yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Kentte 7 Mayıs'ta yaşanan olaya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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