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Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la görüştü
Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T10:25+0300
2023-05-09T10:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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2023
miting
istanbul
merdiven
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi."Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç çocuğu olduğunu sorduğu Bayraktar'dan '8' yanıtını alınca, "Maşallah. Bize hafta sonuna kadar dualar et" ifadesini kullandı.Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı" dedi.Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diyerek karşılık verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230509/cumhurbaskani-erdogandan-kirklareli-edirne-ve-tekirdag-ziyaretlerine-iliskin-paylasim-1070818669.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, 2023, miting, istanbul, merdiven, amca
recep tayyip erdoğan, seçim, 2023, miting, istanbul, merdiven, amca

Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la görüştü

10:25 09.05.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.
"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç çocuğu olduğunu sorduğu Bayraktar'dan '8' yanıtını alınca, "Maşallah. Bize hafta sonuna kadar dualar et" ifadesini kullandı.
Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı" dedi.
Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diyerek karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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