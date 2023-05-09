https://sputniknews.com.tr/20230509/erdogan-mitinge-metro-merdivenlerini-yuruyerek-gelen-85-yasindaki-huseyin-bayraktarla-gorustu-1070819156.html

Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la görüştü

Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T10:25+0300

2023-05-09T10:25+0300

2023-05-09T10:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

seçim

2023

miting

istanbul

merdiven

amca

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’a, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi."Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç çocuğu olduğunu sorduğu Bayraktar'dan '8' yanıtını alınca, "Maşallah. Bize hafta sonuna kadar dualar et" ifadesini kullandı.Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı" dedi.Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diyerek karşılık verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/cumhurbaskani-erdogandan-kirklareli-edirne-ve-tekirdag-ziyaretlerine-iliskin-paylasim-1070818669.html

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