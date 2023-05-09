https://sputniknews.com.tr/20230509/enerji-bakani-donmez-nadir-elementleri-gun-yuzune-cikariyoruz-1070845954.html

Enerji Bakanı Dönmez: Nadir elementleri gün yüzüne çıkarıyoruz

Enerji Bakanı Dönmez: Nadir elementleri gün yüzüne çıkarıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Beylikova’daki dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasında basın mensuplarıyla bir... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T15:14+0300

2023-05-09T15:14+0300

2023-05-09T15:14+0300

türkiye

enerji

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

bor

gabar dağı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Beylikova’daki dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Dönmez, endüstriyel tesisin kurulmasıyla buradan yıllık 220 milyon dolarlık gelir sağlanacağını söyledi.Bakan Dönmez, “Bu sahadaki toplam rezerv miktarı, 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı, yıllık bin 200 ton üretim yapıyor. 4 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi elde ettik. Endüstriyel tesise geçtiğimizde, yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. 300-350 milyon dolarlık bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz. Bu tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz” dedi. 'Gabar'da 2-3 yılda 100 kuyu açacağız' Bakan Dönmez, Şırnak’taki petrol keşfiyle ilgili de konuştu. Dönmez, “Şu anda Türkiye’de kamu ve özel sektörün günlük üretimi, 80 bin varil. Bu sahayı devreye aldığımızda iki katından daha fazla bir üretim artışı sağlamış olacağız. Sadece bu saha, tek başına Türkiye’deki petrol ihtiyacının yüzde 12’sini karşılama kapasitesine sahip. 2-3 yıl içerisinde, sahanın tamamında 100 kadar üretim kuyusu açacağız ve boru hattıyla birlikte rafinerilere veya terminallere sevkiyatını başlatacağız” diye konuştu. 'Akkuyu 25 milyar dolarlık bir yatırım' Türkiye’nin 60 yılı aşkın süredir hayal ettiği ancak bir türlü başarılamayan Akkuyu Nükleer Santrali’nde (NGS) artık son virajın alındığını ifade eden Dönmez, “Nükleer yakıtlar tesise geldi. Bir yıl içerisinde elektrik üretimine geçilecek. Akkuyu NGS, Türkiye’nin en büyük yatırımı ve yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırım. Şu anda 25 bin civarında insanımız burada çalışıyor. Burada kullanılacak malzemelerin yüzde 25-30’luk kısmı da Türkiye’den sağlanıyor. Dört reaktör de devreye girdiğinde, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış olacak” bilgisini verdi. Bakan Dönmez, açıklamalarının ardından basın mensuplarına bölgeye kurulan pilot üretim tesisini gezdirdi. Nadir toprak elementi nerede kullanılıyor?Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer de gazetecilere, cevher üretiminin yapıldığı maden sahasını gezdirdi. Keleşer, “Türkiye, nadir toprak elementleriyle ilgili üretim yapan ülkeler arasına girmiş olacak. Nadir toprak elementleri; savunma sanayi, cam sanayi, mıknatıslar gibi alanlarda uydu haberleşmesinde, akıllı füzelerde, araç parçalarında ve hard disc’lerde, petrol rafinerilerinde ve sensörlerde kullanılıyor. Yüksek teknolojilerde kullanılmadığı yer yok gibi” bilgisini verdi.

türkiye

gabar dağı

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enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, bor, gabar dağı