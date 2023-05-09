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https://sputniknews.com.tr/20230509/emre-belozoglu-hicbir-zaman-galatasarayi-calistirmam-demem-1070809909.html
Emre Belözoğlu: 'Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam' demem
Emre Belözoğlu: 'Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam' demem
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeli Emre’yim, Hayat bana asla büyük cümleler kurmamam gerektiğini öğretti. 'Hiçbir zaman... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T01:58+0300
2023-05-09T01:58+0300
spor
emre belözoğlu
galatasaray
başakşehir
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, hücumda tam olarak istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ve bunun mağlubiyeti getirdiğini söyledi.Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Galatasaray’ı tebrik ederim. 15-20 dakika üzerimizde çok net baskı kurdular, özellikle ön bölgede oynanan iki oyuncumuzun bekleyerek oynamasından dolayı üzerimize geldiler. Rakibin hatalı pasları sonrasında rakibi öne itme yönünde çalışmıştık. 20. dakikadan sonra oyunun bize geldiği bölümler var. 55-60 arası iki üç hamle yaptık ancak ofansif anlamda beklediğimiz verimi alamadım. Bundan dolayı üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, bu sezon 49. maçımızı oynadık. Bizim kadar maç oynayan sadece Fenerbahçe yarışta var. Biz yine üst sıralarda kalmaya çalışıyoruz. Bu sene 5. olan takım Avrupa’ya gidemiyor, 4. olmak şu an için kolay değil. Avrupa’ya gitmek istiyoruz, İnşallah Türkiye Kupası finali oynayıp kazanarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Yorucu bir sezon oluyor, sezon bittiğinde 55-56 maçımızı oynayacağız, yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Emre Belözoğlu, "Başakşehir-Emre Belözoğlu macerası nereye doğru gider?" sorusuna, "Benim herhangi bir maceram yok hayalim de yok. İnşallah bu sezonu Başakşehir’de bitirmek istiyorum. 1,5 sene önce göreve geldiğimizde bu kulüp küme düşme hattındaydı. Geçen sene 60 puan topladık, bu sene 54 garanti. Benden ötürü böyle algılar oluşuyor, bunu değiştiremem ama biz başarısız değiliz, elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna göre çok önemli işler yatık. Türkiye Kupası’nda final oynama şansımız çok net var. Geçen senelerde 5. bitirenler Avrupa’ya katılıyordu. Başarısız olduğumu, olduğumuzu düşünmüyorum. Bizle alakalı birkaç yenilgi olduğunda herkes böyle bir şey bekliyorlar. Göksel Ağabey’den dolayı burası benim ikinci evim, onunla konuşmadan kendimle alakalı karar almayacağımı söylemiştim. Önümüzdeki seneyle alakalı hiçbir düşüncem yok, sadece bu seneyi Başakşehir’de bitirmek istiyorum" yanıtını verdi."Geriden oyun kurmak oyunumuzun bir parçası" diyen Belözoğlu, şunları söyledi: "Oyun kurmada hızlanmamız gerekiyor. Bu oyunu oynamak istiyorsanız hız ve pas kalitesi olmazsa olmaz. Bazen iyi yaptığımız dönemler de oldu. Amacımız rakibi üstümüze çekmekti. Bugün buradan kaybetmeden ayrılabilirdik, ne kadar baskın taraf Galatasaray gözükse de bunu başarabilirdik. İlk yarı Galatasaray maçına kadar ligin açık ara en iyi futbol oynayan takımıydık. Sonrasında kadrodan eksilmelere bağlı olarak kırılmalar yaşadık. Bu seneyi başarılı bir şekilde kupayla kapatabilecek potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum."Emre Belözoğlu, “Bir gün yollarınız Galatasaray ile kesişebilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben Fenerbahçeli Emre’yim, Fenerbahçe’de beni taraftar çok sahiplendi. Fenerbahçe’nin çok zor günlerinde kulübün içinde oldum ama hayat da bana şunu öğretti, asla büyük cümleler kurmamam gerektiğini öğretti. Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. 'Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam' demem ya da 'başka bir takımı çalıştırmam' da demem. Ama bu Fenerbahçeli Emre olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herke bunu istediği gibi algılayabilir. Futbol hayatımın en büyük parçalarından bir tanesi. Bir tane hastalığımız varsa futbol. Futbola katkı yapmaya teknik adam olarak devam etmek istiyorum. Tabii ki bu bazen süre tecrübe istiyor. Benim de zamanla gelişeceğim zamanlarım olacaktır."
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emre belözoğlu, galatasaray, başakşehir
emre belözoğlu, galatasaray, başakşehir

Emre Belözoğlu: 'Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam' demem

01:58 09.05.2023
© AAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeli Emre’yim, Hayat bana asla büyük cümleler kurmamam gerektiğini öğretti. 'Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam' demem ya da 'başka bir takımı çalıştırmam' da demem" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, hücumda tam olarak istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ve bunun mağlubiyeti getirdiğini söyledi.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Galatasaray’ı tebrik ederim. 15-20 dakika üzerimizde çok net baskı kurdular, özellikle ön bölgede oynanan iki oyuncumuzun bekleyerek oynamasından dolayı üzerimize geldiler. Rakibin hatalı pasları sonrasında rakibi öne itme yönünde çalışmıştık. 20. dakikadan sonra oyunun bize geldiği bölümler var. 55-60 arası iki üç hamle yaptık ancak ofansif anlamda beklediğimiz verimi alamadım. Bundan dolayı üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, bu sezon 49. maçımızı oynadık. Bizim kadar maç oynayan sadece Fenerbahçe yarışta var. Biz yine üst sıralarda kalmaya çalışıyoruz. Bu sene 5. olan takım Avrupa’ya gidemiyor, 4. olmak şu an için kolay değil. Avrupa’ya gitmek istiyoruz, İnşallah Türkiye Kupası finali oynayıp kazanarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Yorucu bir sezon oluyor, sezon bittiğinde 55-56 maçımızı oynayacağız, yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu, "Başakşehir-Emre Belözoğlu macerası nereye doğru gider?" sorusuna, "Benim herhangi bir maceram yok hayalim de yok. İnşallah bu sezonu Başakşehir’de bitirmek istiyorum. 1,5 sene önce göreve geldiğimizde bu kulüp küme düşme hattındaydı. Geçen sene 60 puan topladık, bu sene 54 garanti. Benden ötürü böyle algılar oluşuyor, bunu değiştiremem ama biz başarısız değiliz, elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna göre çok önemli işler yatık. Türkiye Kupası’nda final oynama şansımız çok net var. Geçen senelerde 5. bitirenler Avrupa’ya katılıyordu. Başarısız olduğumu, olduğumuzu düşünmüyorum. Bizle alakalı birkaç yenilgi olduğunda herkes böyle bir şey bekliyorlar. Göksel Ağabey’den dolayı burası benim ikinci evim, onunla konuşmadan kendimle alakalı karar almayacağımı söylemiştim. Önümüzdeki seneyle alakalı hiçbir düşüncem yok, sadece bu seneyi Başakşehir’de bitirmek istiyorum" yanıtını verdi.
"Geriden oyun kurmak oyunumuzun bir parçası" diyen Belözoğlu, şunları söyledi: "Oyun kurmada hızlanmamız gerekiyor. Bu oyunu oynamak istiyorsanız hız ve pas kalitesi olmazsa olmaz. Bazen iyi yaptığımız dönemler de oldu. Amacımız rakibi üstümüze çekmekti. Bugün buradan kaybetmeden ayrılabilirdik, ne kadar baskın taraf Galatasaray gözükse de bunu başarabilirdik. İlk yarı Galatasaray maçına kadar ligin açık ara en iyi futbol oynayan takımıydık. Sonrasında kadrodan eksilmelere bağlı olarak kırılmalar yaşadık. Bu seneyi başarılı bir şekilde kupayla kapatabilecek potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum."
Emre Belözoğlu, “Bir gün yollarınız Galatasaray ile kesişebilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben Fenerbahçeli Emre’yim, Fenerbahçe’de beni taraftar çok sahiplendi. Fenerbahçe’nin çok zor günlerinde kulübün içinde oldum ama hayat da bana şunu öğretti, asla büyük cümleler kurmamam gerektiğini öğretti. Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. 'Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam' demem ya da 'başka bir takımı çalıştırmam' da demem. Ama bu Fenerbahçeli Emre olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herke bunu istediği gibi algılayabilir. Futbol hayatımın en büyük parçalarından bir tanesi. Bir tane hastalığımız varsa futbol. Futbola katkı yapmaya teknik adam olarak devam etmek istiyorum. Tabii ki bu bazen süre tecrübe istiyor. Benim de zamanla gelişeceğim zamanlarım olacaktır."
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