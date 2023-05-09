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https://sputniknews.com.tr/20230509/drone-ile-kitalararasi-kargo-teslimati-1070828098.html
Drone ile kıtalararası kargo teslimatı
Drone ile kıtalararası kargo teslimatı
İstanbul Boğazı'nda Çubuklu ve Emirgan arasında drone ile kıtalararası kargo teslimatı yapıldı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:13+0300
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yaşam
drone
kıtalararası
uçuş
kargo
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Türkiye’de drone ile kıtalararası kargo teslimatı yapıldı. İstanbul Boğazı'nda yapılan test uçuşu Çubuklu - Emirgan arasında gerçekleştirildi.Yurtiçi Kargo tarafından kullanılan ve yerli bir firma olan DeliveryOne tarafından üretilen kargo İHA sistemi, kendine ait akıllı kargo dolapları ile entegre çalışıyor.Bu sistemde kurye, hızlı gitmesini istediği gönderiyi İHA dolabına yüklüyor ve akıllı ekranlardan uçuşun gerçekleştirileceği diğer dolabı seçiyor.Dolaba yüklenen kargo, dolabın içindeki sistemler sayesinde ölçülüyor ve dolabın en üstünde yer alan İHA pistine yükseltiliyor. Dolaplar arasında uçuş gerçekleştiren İHA, iş emrini alır almaz dolaba gelip kargoyu otonom bir şekilde teslim alıp, dakikalar içerisinde diğer konuma teslimatı gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20211008/kargolar-dronla-tasinacak-pilot-guzergah-istanbul-ankara-1049638277.html
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Drone ile kıtalararası kargo teslimatı
Drone ile kıtalararası kargo teslimatı
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drone, kıtalararası, uçuş, kargo, istanbul, video
drone, kıtalararası, uçuş, kargo, istanbul, video

Drone ile kıtalararası kargo teslimatı

12:13 09.05.2023 (güncellendi: 12:29 09.05.2023)
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İstanbul Boğazı'nda Çubuklu ve Emirgan arasında drone ile kıtalararası kargo teslimatı yapıldı.
Türkiye’de drone ile kıtalararası kargo teslimatı yapıldı. İstanbul Boğazı'nda yapılan test uçuşu Çubuklu - Emirgan arasında gerçekleştirildi.
Yurtiçi Kargo tarafından kullanılan ve yerli bir firma olan DeliveryOne tarafından üretilen kargo İHA sistemi, kendine ait akıllı kargo dolapları ile entegre çalışıyor.
Bu sistemde kurye, hızlı gitmesini istediği gönderiyi İHA dolabına yüklüyor ve akıllı ekranlardan uçuşun gerçekleştirileceği diğer dolabı seçiyor.
Dolaba yüklenen kargo, dolabın içindeki sistemler sayesinde ölçülüyor ve dolabın en üstünde yer alan İHA pistine yükseltiliyor. Dolaplar arasında uçuş gerçekleştiren İHA, iş emrini alır almaz dolaba gelip kargoyu otonom bir şekilde teslim alıp, dakikalar içerisinde diğer konuma teslimatı gerçekleştiriyor.
PTT, kargo, drone - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
YAŞAM
Kargolar dronla taşınacak: Pilot güzergah İstanbul-Ankara
8 Ekim 2021, 10:33
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